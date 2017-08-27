"Sivil mimarlık örneği" evler turizme kazandırılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in turistik ilçelerinden olan, tarihi ve kültürel miraslarıyla dikkati çeken Silifke ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "sivil mimarlık örneği" olarak tescillenmiş tarihi evler, restore edilip turizme kazandırılıyor.

İlçede Osmanlı dönemi ve 1920'li yıllarda yapılan 34'ü şahsa ait "Sivil mimarlık örneği" olarak tescilli, 8'i Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait evler tarihi yapısıyla dikkati çekiyor.

Bazı evlerin sahipleri ise evleri turizme kazandırmak için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat etti. Başvuruların kabul edilmesiyle mülk sahipleri yapıyı restore edip, kültür evi ve kafe olarak hizmet vermeye başladı.

Hizmete açılan evleri ziyaret eden vatandaşlar, ilçenin tarihini anlatan fotoğrafları, eski fotoğraf makinelerini, eskiden günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve birçok farklı eseri görme imkanı bulabiliyor.

Ayrıca tarihi evler çeşitli organizasyonlar, doğum günü, evlilik yıl dönümü gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

- "Atalarımızın geleneğine sahip çıktık"

Tarihi evi kafe olarak hizmete açıp turizme kazandıran Taner Çabuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restore ettiği evin Osmanlı Türk mimarisinin bölgedeki örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Binanın yaklaşık 130 yıllık olduğuna değinen Çabuk, "Aile büyüklerimiz ölene kadar burada yaşamlarını sürdürdüler. Biz de daha sonra evi restore ederek kültür varlığımızın korunması, toplum tarafından gözlenmesi açısından böyle bir işletmeye çevirdik. Turizm işletme belgesi de alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede 1900'lü yılların başlarında yapılan evi restore eden Kerim Parlatan da konutu o yıllarda yaşayan insanların ve o dönemlerde çekilmiş tarihi yerlerin fotoğraflarıyla geçmişte insanların kullandığı farklı türden eşyaların bulunduğu bir kültür evi haline getirdi.

Atalarından kalan evi kendi imkanlarıyla restore ettirip geleceğe kazandırdığına işaret eden Parlatan, şunları kaydetti:

"Atalarımızın geleneğine sahip çıkarak restore ettirip bugün bir kültür evi haline getirdik. Şimdi Saray Mahallesi'nde o eski canlılık meydana geldi. Kültür evimizde dedelerimizin, babalarımızın kullandığı, şimdi kullanılmayan daktilo, fotoğraf makineleri ve eşyaları sergiliyoruz. Bizim asıl amacımız bu tür yerlerde maddiyattan çok maneviyat. Çünkü biz atalarımızın kültürel değerlerine sahip çıkalım ki geleceğe bir miras bırakalım. Halkımız da bu tür yerlere ilgi duyuyor."