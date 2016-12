Siyer Vakfı dergileri ocak ayında okuyucuyla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı tarafından yayına hazırlanan Siyer Araştırmaları Dergisi (Akademik), Siyer Dergisi (Aktüel) ve Siyer Çocuk Dergisi, 2017'nin Ocak ayında yayın hayatına başlayacak.

Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, vakfın 2010'dan itibaren Hz. Muhammed'in daha iyi tanınması ve anlaşılması gayesiyle birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Kaya, Hz. Muhammed'in kutlu mesajlarını dünyaya ulaştırmanın yollarından birinin dergi olduğunu dile getirerek, "Biz de Siyer Vakfı olarak 'Nebevi Şuurdan Medeniyet İnşasına' sloganıyla çıkaracağımız üç dergiyle Peygamber Efendimiz'in o kutlu mesajlarını inşallah insanlığa taşıyacak olmanın heyecan ve mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Dergilere ilişkin bilgi veren Kaya, şunları aktardı:

"Siyer alanında uluslararası düzeyde, bilimsel nitelikte makaleleri bünyesinde barındırmak suretiyle bu alandaki bilgi birikimine bir katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Yılda iki kez çıkacak Siyer Araştırmaları Dergisinde, siyerle ilgili akademik makalelere yer vereceğiz. İkinci dergi ise Siyer Dergisi ismiyle çıkacak. Toplumun her kesimine hitap eden, herkesin çok rahat anlayabileceği bir usul ve üslupla çıkacak aktüel bir siyer dergisidir. Üç ayda bir çıkacak olan bu dergimizde Efendimizin hayatını, onun mübarek ellerinde yetişen ilk İslam toplumu olan Ashab-ı Kiram'ın değişim ve dönüşümlerini, kısacası Asr-ı Saadet dilimindeki o atmosferini bu dergide en üst düzeyde yansıtmaya çalışacağız."

Kaya, çocuklar için de "Siyer Çocuk" adlı bir dergi hazırladıklarına vurgu yaparak, "Bu dergi, çocukların seviyesine inecek ve çocukların anlayabileceği usulle çıkacak. Üç ayda bir çıkacak olan bu dergimizde çocukların dünyasına hitap eden karakterler üzerinden, Hz. Peygamberin ve Ashab-ı Kiram'ın örneklikleri anlatılarak kendilerine rol model seçmeleri ve onları örnek alıp gelişimlerini, şahsiyetlerini o örnekliklerin üzerinden oluşturmalarına bir nebze de olsun katkı saylayacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

- "Sabit yazarların dışında her ay değişen yazarların da makaleleri yer alacak"

Dergilerin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömür Yıldırım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, dergilerin danışma kurulunda Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Adem Apak, Prof. Dr. Nuh Arslantaş ile araştırmacı Muhammed Emin Yıldırım ve Şaban Öz'ün bulunduğunu aktardı.

Derginin yayın kurulunda çeşitli üniversitelerden birçok akademisyenin bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dergilerde sabit yazarlarımızın yanında her ay değişen yazarlarımızın makaleleri de yer alacak. Aktüel Siyer dergimizde her sayıda bir kapak konusu oluşturacağız. Çocuk dergimiz, 6-12 yaş grubuna hitap eden bir dergi olacak ve kendimize has karakterlerimiz var. Safa ile Merve, Kusva, Esma ve biraz daha Asr-ı Saadet'i hatırlatan Medine Şekercisi Salih Amca karakterimiz var. Bu karakterlerle o gün yaşanan olayları, çocuklarımızın anlayacağı tarzda aktarmaya çalışacağız."

Yıldırım, çocuk dergisini pedagog ve Türkçe öğretmenleri eşliğinde hazırladıklarını vurgulayarak, "Daha ileriki zamanda başka projeler de var. Bunların animasyonları da yapılabilecek. Ayrıca çocuk karakterlerimizin, çocukları cezbedebilecek yönde onların dünyalarına girebileceğimiz tarzda maketleri yapılmaya gayret edilecek." ifadelerini kullandı.

Dergilerin yayın kurulunda bulunan Abdülbaki Başer ise 8 aylık bir çalışma sonunda dergilerin ortaya çıktığını kaydederek, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Kürtçe dillerinde yayımlanacak dergilerin, internet üzerinden de okuyucuyla buluşacağını söyledi.

Siyer dergilerinin tanıtım programı, 1 Ocak 2017'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.