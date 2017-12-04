"Şoför Nebahat" tiyatro sahnesinde

İSTANBUL (AA) - Yeşilçam'ın unutulmayan karakterlerinden "Şoför Nebahat" tiyatroseverlerle buluştu.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından tiyatroya uyarlanan "Şoför Nebahat" adlı oyunun galası Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.

Oyun öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Çiğdem Tunç, "Çok önemli bir oyun. Şu an Yeşilçam'ın kalbindeyiz. Yeşilçam'a olan saygımızı ve selam duruşumuzu, bu oyunla sergiliyoruz." dedi.

"Şoför Nebahat" karakterini canlandıran Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sinemadan bugün hiçbir eserin tiyatroya uyarlaması yok ama tiyatrodan sinemaya uyarlamalar yapılır. Bu oyun ise tam olarak sinema filminin aynısı değil. Bizim yazarımız özgün bir metin yazdı ve 'Şoför Nebahat karakterini 2017 ile uyumlu, fakat 1960'lı yıllardaki nostaljiyle seyirciyle buluşturan, yeni baştan bir senaryoyla uyarlayalım' dedi."

Oyunun baş karakterlerinden Murat Parasayar da oyunun nostaljik bir hava oluşturduğunun altını çizerek, "Seyirciyi içine alan bir oyun. Biz bu oyunla tekrar nostalji yapmak istedik. Güzel bir ekiptik ve güzel bir kadroyla iyi bir oyun hazırladığımızı düşünüyoruz takdir sizlerin." diye konuştu.

Barış Bölükbaşı'nın kaleme aldığı oyunda Tunç ve Parasayar'ın yanı sıra Abidin Yerebakan, Sema Aras, Melih Çardak, Deniz Salman, Gökçeçiçek Özülkü, Onur Sarıaltın, Deniz Değirmenci, Alper Çorumluoğlu, Çağrı Erceber, Soykan Kişioğlu, Melek Karabiber, Derya Yıldız, Ezgi Küçük, Savaş Özkartal da rol alıyor.



Yaklaşık 2 saat süren iki perdelik oyunun galasına, aralarında Orhan Gencebay, Sevim Emre, Salih Günay, İzzet Günay ve Hababam Sınıfı oyuncularının bulunduğu sanat dünyasından isimler katıldı.