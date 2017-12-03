Soğuk günlerin sıcak lezzeti;

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Asırlardır Karaman ve Konya'da kışın gelmesiyle hemen her mutfakta pişirilen "Arabaşı çorbası" sofralardaki yerini almaya başladı.

Arabaşı çorbası, un ve yağın kavrulması ile oluşturulan malzemenin tavuk suyu ile kaynatılmasıyla yapılan bir çorba. İç Anadolu'nun birçok kentinde soğuk kış gecelerinde bolca tüketilen çorba, ekmek yerine özel yapılan hamuruyla servis ediliyor.

Genellikle akşam yemeğinden birkaç saat sonra, eve davet edilen misafirlerle içilen Arabaşı çorbası, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile oluyor, derin sohbetlere eşlik ediyor. Oldukça acı olan, tavşan, tavuk veya hindi etinden yapılan çorba, besin değeri yüksek gıda olarak da biliniyor.

Karaman Fırıncılar, Lokantacılar, Pastacılar ve Gıda Üreten İşyerleri Odası Başkanı Alaaddin Divleli, Arabaşı'nın kış günlerinin vazgeçilmez çorbası olduğunu söyledi.

Havanın soğumasıyla hemen her mutfakta bu çorbanın yapıldığını belirten Divleli, "Acı ve tavuk suyundan olduğu için oldukça faydalıdır. İçimizi ısıtır. Nezle ve gribin bir numaralı düşmanıdır. Vücudun hastalıklara karşı bağışıklığını arttırır." diye konuştu.

- Tavuk, tavşan veya hindi eti ile yapılıyor



Alaaddin Divleli, Arabaşı çorbasının yapılışını ise şöyle anlattı:

"Önce yağ, un ile kavrulur. Pembeleştikten sonra domates ve biber salçasıyla bir miktar daha kavrulur. Buna biz 'meyne' diyoruz. Bu meyneyi tavuk suyu ile kaynattıktan sonra çorba hazır olur. Hamuru için ise suya bir miktar un dökülür ve kaynatılır. Bu karışım tabaklara dökülerek soğumaya bırakılır. Çorbanın içine tavuk, tavşan veya hindi eti atılarak tüketilir. Tercihe göre bu etler sonradan ilave edilebildiği gibi içinde de kaynatılabilir. Ekmekle değil de hamurla tüketilir. Genellikle acıdır. Birçok kişi sırf kışın Arabaşı çorbasında kullanmak için acı biber kuruturlar."

- Kış günlerindeki davetlerin gözdesi



Arabaşı'nın lezzetinin yanı sıra insanların bir araya gelmesine de vesile olduğunun altını çizen Divleli, şunları söyledi:

"Bu çorba genellikle kalabalık ortamlarda tüketilir. Konu komşu, akrabalar bir evde toplanılır. Yemekten sonra hep birlikte içilir. Sohbetler yapılır. Eski anılar tazelenir. Mahallede en iyi çorbayı yapanı, hamuru iyi dökeni herkes bilir. O evden gelecek lezzet dört gözle beklenir. Kış günlerindeki davetlerin de gözdesi haline geldi. İş yemeklerinde, toplantılarda, büyük salonlarda yüzlerce kişiye ikram ediliyor. Yapımı kolay, masrafı az bir çorba. Fakat sağladığı sıcak ortamın değeri para ile ölçülemez."

Alaaddin Divleli, Arabaşı içmenin kendine göre kuralları olduğunu dile getirerek, "Arabaşı çorbasını hamuruyla ilk kez içen kişi belki zorlanabilir. Evlerde bu çorba ortaya konulan büyük bir bakır tastan içilir. Herkes çorbasını aynı tastan içer. Sıcak içildiğinden ağzı yakmaması için tahta kaşık kullanılır. Çorbayı içen kişi hamuru kaşığından tasın içine düşürürse cezalı duruma düşer. Bu kişi bir dahaki toplantıyı organize eder. Onun evinde toplanılır. Fakat günümüzde artık küçük tabaklarda ayrı ayrı servis yapılmaya başlandı." şeklinde konuştu.