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Somalili kadınlar işsizliğe "geleneksel el sanatlarıyla" meydan okuyor

- Mogadişu kırsalındaki Adalet Mülteci Kampı'nda yaşayan kadınlar, hasır örücülüğü ve çömlekçilik yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor

Somalili kadınlar işsizliğe

MOGADİŞU (AA) - NUR GELLE GEDİ - Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kırsalında bulunan Adalet Mülteci Kampı'nda hasır örücülüğü ve çömlekçilik gibi geleneksel el sanatlarıyla uğraşan kadınlar, aile bütçesine katkı sağlayarak işsizlikle mücadele ediyor.

Mogadişu'daki kamplara yapılan insani yardımların azalması, zor yaşam şartları, yerel para biriminin değersizliği, enflasyon ve ekonomik krizler Somalili kadınları atalarından yadigar geleneksel el sanatlarına yöneltiyor.

Eş-Şebab örgütü militanları ile hükümet güçleri arasında çatışmalara sahne olan ve geçen aylarda kuraklığın etkili olduğu Aşağı Şabel bölgesinden gelenlerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu sığınmacılar, kamplarda ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Kampta insani yardım beklemekten yorulan yaklaşık yüz kadın her sabah bağışlarla kurulan mütevazı atölyelerinde, şarkılar söyleyerek çalışmaya başlıyor. Çeşitli kalite, model ve fiyatta testi, yelpaze, sepet, süpürge üretilen atölye, ailelerini geçindirmek zorunda olan kadınlara iş fırsatı sunuyor.

AA muhabirine konuşan atölye çalışanlarından Fatıma Muhammed, ilerleyen yaşına rağmen hasır sepetler üretmek için zamanla yarıştığını belirtti. Atölyede yerini alıp, çalışacağı renkleri seçen Muhammed, "Çocuklarımızı bırakıp buraya ekmek parası kazanmaya geliyoruz." dedi.

- "Kadınlar Somali toplumunun bel kemiğidir"

Atölyenin sorumlusu Zehra Ali de "Kadınlar Somali toplumunun bel kemiğidir. Genellikle kadınlar, tek başlarına hayatla mücadele ediyor ve ailelerini geçindiriyor." diye konuştu.

Kamptaki sığınmacı kadınlara atölyenin kurulmasında öncülük eden Ali, "Bu atölye kadınların ekmek paralarını kazanmak ve güvenliklerini sağlamak için güzel bir seçenek. Allah'a şükürler olsun birçok şeyi başardık." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı kadınlardan Rukiye Nur, bu atölyenin kendisine meslek edindirdiğini, her gün elinden geldiğince sepet ve yelpaze üretmeye çalıştığını söyledi.

Müşterileri yerel malların ithal olanlara oranla daha kaliteli olduğuna ikna etmeye çalıştıklarını kaydeden Nur, "Allah'a şükür burada çocuklarımızın geçimini sağlayacak kadar kazanıyoruz. Eskiden evlere temizliğe gider, zorluklar çeker ancak eve elimiz boş dönerdik." dedi.

- "Torunlarım için çalışıyorum"

Diğer kadınlar gibi geçim sıkıntısı derdiyle atölyede çalışmaya başlayan 60 yaşındaki Betule Abdullah da "Torunlarımın rızkını kazanmak için çalışıyorum. İlgili kurumlardan basit ve eski aletlerle yaptığımız mesleğimizi geliştirmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Somali'de siyasi ve güvenlikte yaşanan istikrarsızlık, ekonominin kötüleşmesi ve temel çalışma tesislerinin bulunmaması nedeniyle ülkede işsizlik oranının yüzde 75'e ulaştığı belirtiliyor.

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AdaletGeleneksel El SanatlarıMogadişuMülteci KampıSomali
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