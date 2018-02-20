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Sosyal medyanın en'leri Katar'da

Shay Mitchell, Abdel Aziz kardeşler, Pelin Akil Altan - Anıl Altan’ın da aralarında bulunduğu influencer’lar, 25 - 28 Şubat’ta INFLOW Qatar Summit Powered by Qatar Airways’te!

Sosyal medyanın en'leri Katar'da
Tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren dijital içerik yaratıcıları, blog yazarları ve sosyal medya fenomenlerini bir araya getiren INFLOW’un yeni etkinliği, Katar’ın başkenti Doha’da düzenleniyor. 25 - 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek INFLOW Katar Summit’e, Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı oyuncu Shay Mitchell ve reality şovlarıyla Orta Doğu’da izlenme rekorları kıran Abdel Aziz kardeşler gibi ünlü isimler katılacak.


Dünyanın en büyük ve en geniş kapsamlı influencer etkinliklerine imza atan INFLOW, yeni zirvesini Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştiriyor. 


25 - 28 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek INFLOW Katar Summit’te, tüm dünyada milyonlarca kişinin seyahat, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren içerik üreticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri, katılımcılarla deneyimlerini paylaşacak. 60 farklı hesabı yöneten isimler arasında Pretty Little Liars dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kanadalı oyuncu Shay Mitchell, reality şovlarıyla Orta Doğu’da izlenme rekorları kıran Alice, Nadine ve Farah Abdel Aziz kardeşler gibi isimler yer alıyor. 


Instagram hesaplarındaki eğlenceli paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Pelin Akil Altan - Anıl Altan çifti, reklam çekimlerinden outdoor lifestyle fotoğrafçılığa geçen Ahmet Erdem ve kendi deyimiyle sokak fotoğrafçılığı yapan bağımsız foto muhabiri Mustafa Seven ise etkinliğe Türkiye’den katılacak isimler arasında bulunuyor. Etkinlikte yer alan influencer’lar, sosyal medya ve blog hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile tüm dünyada toplam 80 milyon takipçiyle erişim sağlıyor.


INFLOW Katar Summit zirvesinin sponsorları ise Qatar Tourism Authority, Qatar Airways, The Ritz-Carlton Doha, Shangri-La Hotel Doha, beIN, TRT World, Traccs ve Snipperwall olarak sıralanıyor.

INFLOW hakkında:
INFLOW (Influencers of the World), iş ortağı olduğu markaları, tüm dünyadan blogger’lar, dijital influencer’lar, sosyal medya içerik yaratıcıları ve dijital trendsetter’lar ile aktif olarak buluşturan bir platformdur. Afşın Avcı ve Emre Gelen tarafından kurulan platform, Nisan 2016’da çalışmalarına başlamıştır.
INFLOW Summits, markaları influencer’lar ile bir araya getiren uluslararası ölçekte zirveler düzenlemektedir. Seyahat, moda, yemek, teknoloji ve dijital pazarlamada değer yaratmak için yeni yöntemlerin önünü açan INFLOW, dünyanın her noktasından doğru dijital influencer’lar ile buluşma fırsatı yaratmaktadır.
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