Spor ve tiyatro

SEUL (AA) - TEVFİK DURUL - Güney Kore'de gençler, "Tekvando Müzikali" ile iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi spor ve sanatın diliyle anlatıyor.

Ülkenin başkenti Seul'deki Woosu Universitesi Tekvando bölümü öğrencileri, kurguladıkları gösterilerle dövüş sanatlarını tiyatro ile harmanlayarak klasik bir tema olan iyi ile kötü arasındaki mücadeleyi sahneye taşıyor.

Tekvando figürlerini, koreografik olarak modern müzik eşliğinde sergileyen gençler, birbirinden ilginç kostümleri ile yerel halkın yanı sıra yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor.

Kentteki park ve sayfiye yerlerinde kurdukları platformlarda hem spor hem de sanat tutkunlarına görsel şölen sunan gençler, sahneledikleri gösterileri ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunuyor.

AA muhabirine konuşan 22 yaşındaki Tekvando Müzikali oyuncusu Hyun Sa-jae, 5 yaşından bu yana tekvando çalıştığını belirterek, bu konuda ailesinden yoğun destek gördüğünü söyledi.

"Güney Kore'de tekvandoya olan ilgiyi artırma motivasyonu ile popüler müzik ve dans gösterileriyle ata sporumuzu dramatik unsurlarla anlatıyoruz." diye konuşan gösterinin başrol oyuncusu Hyun, başta Çin ve ABD olmak üzere yurt dışına turneler düzenlediklerini anlattı.

Hyun, tekvandonun uluslararası müsabakaları yapılan evrensel bir dövüş sporu olduğunun altını çizerek, "Tekvandonun sadece bir spor dalı değil insanlara verebileceği evrensel mesajları olan bir değer olduğuna dikkati çekmek istiyoruz." dedi.

- Anlamı "el, ayak ve erdem"

Çıplak el ve ayakla yapılan Kore Yarımadası kökenli bir Uzakdoğu savunma sanatı ve sporu olan tekvandonun kökeni 600'lü yıllara uzanıyor.

Tekvando, Korece sırasıyla el, ayak ve erdem kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Olimpiyatlarda bir spor dalı olarak temsil edilen bu dövüş sanatının, "Kyurogi", "Poomsae" ve "Kyokpa" olmak üzere üç farklı kategorisi bulunuyor.

Tekvandoda tecrübe ve ustalığı belirtmek üzere, diğer Uzakdoğu kökenli savunma sporlarında olduğu gibi elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılıyor. Bu kuşaklar, beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve ustalık seviyesini gösteren siyah renkleriyle temsil ediliyor.