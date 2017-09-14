BOLU (AA) - Bolu'da, "ASOF Türkiye 2017 OLTACILARDER Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması" başladı.

Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Yönetim Kurulu Başkanı Serkan İnanç, Gölköy göletinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dört gün sürecek yarışmanın kuralarının çekilip, yarışların başladığını söyledi.

Yarışmanın federasyona bağlı Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneğinin (OLTACILARDER) tarafından düzenlendiğini aktaran İnanç, "Yarışma 3 ayaktan oluşmakta. Birincisi Balıkesir'de, ikincisi Bolu ve final de Allah nasip ederse iki hafta sonra Sapanca'da yapılacak." diye konuştu.

İnanç, etkinlikte Türkiye'nin önde gelen 13 takımından 60 kişinin yarıştığını belirterek, "15 ilden geldiler ve bunların arasında takımlarını birleştirenler de var. Ekipler tüm hazırlıklarını yaptı. Göl çevresinde çadırlarını kurdu. Sabah saatleri itibariyle de oltalar gölle buluştu." şeklinde konuştu.

Daha önceki yarışmalarda 19 kilo 740 ağırlığında balığın tutulduğunu anımsatan İnanç, "Bu tutulan balık Türkiye'nin rekoru olarak 4-5 sene gitti. Geçen sene ve ondan önceki sene de Sapanca'da daha büyük balıklar çıktı." ifadesini kullandı.

İnanç, yakala-bırak kültürünü aşılamaya çalıştıklarını, en az zararla balıkları ait oldukları sulara bıraktıklarını, yakalanan balıkların özel yataklar üzerinde boy ve kilolarının ölçüldüğünü sözlerine ekledi.