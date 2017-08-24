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"Struga Şiir Akşamları Festivali" başladı

STRUGA (AA) - "56. Struga Şiir Akşamları Festivali", Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde başladı.Makedon şair Konstantin Miladinov'un "Güneye hasret" şiirinin seslendirilmesi ve festival ateşinin yakılmasıyla açılışı...

STRUGA (AA) - "56. Struga Şiir Akşamları Festivali", Makedonya'nın güneybatısındaki Struga şehrinde başladı.

Makedon şair Konstantin Miladinov'un "Güneye hasret" şiirinin seslendirilmesi ve festival ateşinin yakılmasıyla açılışı yapılan şiir festivaline dünyanın birçok ülkesinden şair ve edebiyatsever katıldı.

Açılış töreninde konuşan Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, Struga Şiir Akşamları'nın dünya şiirinin en iyi örneklerini bir araya getirdiğini belirterek, festival kapsamında fikir, deneyim ve vizyon alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak festivalin gerçekleşmesine olan desteklerine devam edeceklerini aktaran Alagyozovski, "Bu festivalden kalitenin öncüsü olmasını, yurt içi ve uluslararası şiir yaratıcılığının en iyi ve en etkili bir biçimde sergilenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Festival Müdürü Mite Stevoski de geçtiğimiz yıllar boyunca festivalin yerel ve dünya çapında en önemli çağdaş şairleri tanıttığını söyledi.

27 Ağustos'a kadar devam edecek festival kapsamında 29 farklı ülkeden çok sayıda şair birçok etkinlikte yer alacak. Festival, "Altın Çelenk", "Miladinov Kardeşler" ve "Struga'nın Köprüleri" ödüllerinin sahiplerine takdim edilmesiyle sona erecek.

Festivale Türkiye'yi temsilen şair Nurdan Duman katılıyor.

Öte yandan, festival kapsamında "Altın Çelenk Ödülü"nün bu yıl Sırp asıllı Amerikan şair Charles Simic, "Miladinov Kardeşler Ödülü"nün Hırvatistan'dan Goran Colakhodzic ve "Struga'nın Köprüleri Ödülü"nün Makedonya'dan İvan Ceparoski'ye verileceği bildirildi.

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