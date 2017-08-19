Su kabaklarını gece lambası ve avizeye dönüştürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Anadolu'da eskiden su taşımak için kullanılan "su kabağı" şimdilerde evlerde gece lambası, avize ve süs eşyası olarak kullanılıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ali Osman Karakuş, yaklaşık 6 ay önce hobi olarak su kabağından süs eşyaları yapmak için kolları sıvadı.

İnternette gördüğü motifleri, el becerisi ile birleştiren Karakuş, kısa sürede sanatını geliştirerek yaptığı ürünlerle ek gelir elde etmeye başladı.

Bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını işleyerek hediyelik eşya yapan Karakuş, Sandıklı Kent Park Sosyal Tesisleri önünde kurduğu reyonda ürünlerin satışını yapıyor.

Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarını değerlendirmek için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

İnternette yaptığı araştırmada, su kabağından süs eşyaları yapımının ilgisini çektiğini anlatan Karakuş, "Birkaç ayda işin bütün inceliklerini öğrendim. Merakı ve el becerisi olan herkes bunu işi yapabilir. Biraz dikkat ve sabır gerektiriyor." diye konuştu.

Yaptığı süs eşyaları ile ek gelir elde ettiğini belirten Karakuş, "Ev dekorasyonu ve süs eşyası olarak su kabağından aklınıza gelebilecek her şey yapılıyor. Biz genellikle genç kızlarımıza çeyiz olarak yapıyoruz." dedi.

- "Aklınıza gelebilecek birçok eşyayı yapabiliyoruz"

Karakuş, eskiden su kabı olarak kullanılan kabağın, günümüzde farklı şekilde evlere girebildiğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Özellikle gece lambası ve avize olarak tercih ediliyor. Evde otantik bir görünüm sağlıyor. Su kabağı bana göre ışık ile gölgenin dansı. İşlediğimiz motifler loş ışıkta duvara yansıyarak güzel bir ortam oluşturuyor. Loş ışıkta kitap okumayı sevenler için masa lambaları, çocukların ilgisini çeken gece lambaları, avizeler, mutfak süs eşyaları, yumurtalıklar, aklınıza gelebilecek birçok eşyayı yapabiliyoruz."

Su kabağı işlemelerini siparişe göre de yaptığını dile getiren Karakuş, şunları kaydetti:

"İşçilik ve çalışmanın zorluğuna göre 50 ile 150 lira arasında fiyatlarımız değişiyor. En çok Mevlana motifi tercih ediliyor. Allah ve Muhammed yazısı, Kabe motifi gibi talepler oluyor. İlçeye özgü değerlerimizi de işleyerek Sandıklı'nın tanıtımını yapmaya çalışıyorum. Sandıklı kaplıcaları, Yunus Emre Türbesi gibi ilçenin önemli mekanlarını, yine patates gibi bölgeye has ürünleri işleyerek tanıtımını yapıyoruz ayrıca belediyeye ait bir logolu çalışmamız da var. Üzerinde belediyemizin logosu, Sandıklıspor, Yunus Emre Türbesi ve Şehr-i Şifa Sandıklı yazısı bulunuyor."