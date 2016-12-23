Sudan'da eğitim gören Suriyeli çocuklar

HARTUM (AA) - ADİL ABDURRAHİM- Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeliler, farklı coğrafyalarda hayatlarını sürdürmeye çalışırken okul çağındaki çocuklar da devlet ve hayırseverlerin desteğiyle eğitimlerine devam ediyor.

Sudan yönetiminin, rejim ve müttefiklerinin saldırılarını şiddetlendirdiği 2012 yılında, Suriyelilere ikamet ve çalışma izni vereceğini duyurmasının ardından çok sayıda Suriyeli bu ülkeye de sığındı.

Savaştan önce Sudan'a gelen ve yıllardır burada yaşayan Suriyeliler de kurdukları "Suriyeli Aileleri Destekleme Komitesi" aracılığıyla sığınmacılara destek oluyor.

AA muhabirine konuşan Komite Başkanı Mazin Semih el-Beyati, 2002 yılından bu yana Sudan'da yaşadığını hatırlatarak, savaştan kaçıp bu ülkeye sığınanlara eğitim başta olmak üzere birçok alanda destek olduklarını belirtti.

Beyati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında Suriyeli ve Sudanlı kız öğrencilerin bir arada eğitim görebileceği Sümeyye Bintu'l-Hayyat İlköğretim Okulunu açtık. Okulda 240'ı Suriyeli olmak üzere 370 kız öğrenci öğrenim görüyor. Sudan yönetimi ile iş birliği içinde daha çok okul açmayı hedefliyoruz."

Sudan'da 150 bin Suriyeli yaşadığını bunlardan 30 bininin okul çağındaki çocuklardan oluştuğunu ifade eden Beyati, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin aksine Sudan üniversitelerinde okuyan Suriyeli öğrencilerin sayısının ise sınırlı olduğunu kaydetti.

Beyati, Komitenin üniversitelerde okuyan ve giderlerini karşılayamayan öğrencilere burs verilmesi için de Sudan yönetimi ile ortak çalışma yürüttükleri bilgisini paylaştı.

Sümeyye Bintu'l-Hayyat İlköğretim Okulu Müdiresi Ayşe El-Hayr da "Bu tecrübe nispeten farklı kültürlere sahip olmalarına rağmen Suriyeli ve Sudanlı öğrenciler arasında karşılıklı bir bağ oluşturdu. Bu, başarılı ve kabul gören bir girişim oldu." dedi.

Okulda görev yapan Suriyeli öğretmen Emire Mahmud, okulda Sudan eğitim müfredatının yanı sıra Suriyeli öğrencilere ülkelerinin tarihi ve coğrafyasının da öğretildiğini belirtti.

Mahmud, okulda sayıları 17 olan Suriyeli öğretmenlerin, savaşın öğrenciler üzerindeki psikolojik etkisini de hafiflettiklerine dikkati çekti.