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Süleyman Şah Türbesi'nde çevre düzenlemesi

- HRÜ Ziraat Fakültesince Süleyman Şah Türbesi'nde çevre düzenlemesi yapıldı

Süleyman Şah Türbesi'nde çevre düzenlemesi

ŞANLIURFA (AA) - Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesince Şah Fırat Operasyonu ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilen Süleyman Şah Türbesi'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle temin edilen yaklaşık 800 farklı çiçek fidesi, Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Erol Ak ve Prof. Dr. Sadettin Gürsöz tarafından Süleyman Şah Türbesi'ne götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsöz, çalışmalar kapsamında sonbahar mevsiminde türbe çevresinde ağaçlandırma başlatacaklarını belirterek, ecdadın hatıralarına sahip çıkmak adına çok daha güzel hizmetlere imza atacaklarını ifade etti.

Prof. Dr. Ak da ramazan ayında önemli bir iş gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Ziyarete gidenler açısından daha güzel ortam oluşturmak için türbede görevli komutanlarla ve askerlerimizle istişarelerde bulunduk. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde üniversiteye verdiği katkılardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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çevre Düzenleme çalışmalarıHRÜSüleyman Şah Türbesi
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