Sultanahmet Camisi 400 yaşında

İSTANBUL (AA) - Türk- İslam medeniyetinin ve mimarisinin şaheserlerinden olan Sultanahmet Camisi'nin ibadete açılışının 400'üncü yılı dolayısıyla, Topkapı Sarayı'nda panel düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca (AKMB) düzenlenen iftarın ardından gerçekleşen panelin oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Baha Tanman yaparken, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Zeynep Tarım ve Y. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu ise panele konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Zeynep Tarım, panelde yaptığı konuşmada, "I. Ahmet döneminde ilk defa bir padişah sancağa çıkmadan padişah olur. Uzun sürecek bazı adetler onun döneminde başlamış. Sultan Ahmet'in kardeşlerinin ortadan kaldırılmasına müsaade etmemesi, ailedeki en büyük erkeklerin padişahlığa geçmesi gibi hadiselerle 17'inci yüz yılda yeni ve farklı Osmanlı'nın temelini oluşturmuştur." dedi.

"I. Ahmet 16 yaşında tahta geçtikten sonra sanat camiasının en çok iş yaptığı bir döneme girildiğini görüyoruz" diyen Prof. Dr. Tarım, şöyle devam etti:

"İçeride ve dışarıda savaşa rağmen nakkaşlar ve mimarlar en güzel örneklerini verdi. Sultanahmet Camisi'nin özelliği ise tören açısından çok önemli bir yerde olmasıydı. Devlet törenleri burada yapılıyordu. Bayram törenleri, Cuma selamları burada yapılıyordu. Saraydan çıkmayan bir padişah bile buraya çıkıp törenlere katılıyordu."

Prof. Dr, Zeynep Ahunbay, Sultanahmet Camisi'nin geçmişten bugüne, İstanbul silûetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Sultan Ahmet, kendisine özgü bir cami yaptırmak için yer arıyor. Bütün İstanbul tepelerinde farklı eserler olduğu ve istimlak edildiği için en uygun yer olarak Sultanahmet Meydanı belirleniyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahunbay, Sultanahmet Külliyesi'nde ihtişamlı bir türbeyle birlikte, Daru'l Kurra, arasta, medrese, sebil gibi yapılarla birlikte kitabelerin de yer aldığını söyledi. Ahunbay, caminin yapımından sonra Daru'ş Şifa'nın da külliyeye katıldığını belirtti.

Y. Doç. Dr. Çobanoğlu ise Sultanahmet Camisinin yine Ramazan ayında bir kadir gecesi henüz tamamlanmadan açılışının yapıldığını, I. Ahmet'in 28 yaşında vefat etmeden önce önemli eserleri tarihe kazandırdığını anlattı.

Hünkar Kasrı'nın Sultanahmet Camisiyle birlikte tarihe geçtiğini belirten Çobanoğlu, şunları söyledi:

"Hünkar Kasrı padişaha özel yapılıyor ve ilk defa burada karşımıza çıkıyor. Ardından gelenek halini alarak tarihimizde yer ediyor. Caminin güney kısmında yer alıyor. Camiyle irtibatlı bir mimariyle inşa ediliyor. Ramazan ayında padişah burada yapılan Hünkar Kasrı'nda 10 gün itikafa çekiliyor. Sivil mimarlık tarihimizde en önemli mimari eserlerden biri olarak kayıtlara geçiyor."