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"Sultans of İstanbul Tango Festivali"

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Sultans of İstanbul Tango Festivali'nin gala gecesi kapsamında, sanatseverlerle buluştu.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki konser öncesi izleyicileri selamlayan şef Ender Sakpınar, 2016'nın son gününe gelindiğini belirterek, "Biraz sıkıntılı bir yıl geçirdik. Bu hüznü acaba nasıl dile getirebiliriz diye düşündük ama aynı zamanda devam eden hayatı unutmadan, güzel ve kötü taraflarıyla yaşamak zorunluluğunda olduğunu düşünerek." dedi.

Sakpınar, Astor Piazzola'nın "Oblivion" isimli eseriyle konsere başlayacaklarını aktararak, "(Oblivion) Unutuluş anlamına geliyor. Yok oluş, kayboluş. Dolayısıyla Oblivion ile başlayıp, onunla bitirmek fikri hakim oldu. Tüm kaybettiklerimizin anısına Oblivion." ifadelerini kullandı.

Dünya tangolarından seçme eserlerin yorumlandığı etkinlikte, bandoneonda Tolga Salman, piyanoda ise Rustam Rahmedov yer aldı.

Konserde, Astor Piazzola'nın "Bandoneon Konçertosu", "Milonga del Angel", "Invierno Poerteno" ve "Michelangelo 70" isimli eserlerinin yanı sıra Josef Packales'in "A Tango for Orchestra", Mariano Mores'in "El Firulete", Jose Carli'nin ise "A Fuego Lento" adlı şarkıları yorumlandı.

Etkinlikte ayrıca İris Doğdu ile Utku Küley, Yunanistan'dan Georgia Priskou ile Loukas Balokas ve Rusya'dan Maria Marinova ile Maxim Gerasimov dans gösterisi sundu.

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