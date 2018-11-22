Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018'in açılışı yapıldı

Festivali destekleyen kurum ve STK temsilcileri, sanatçı ve basından pek çok davetlinin katıldığı açılış gecesinde gösterimi gerçekleşecek filmlerin tanıtımı yapıldı. 22-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Festival’de yer alan filmler bu yıl, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Ocak 2016 yılında açıklanan 17 Küresel Hedef ve bu hedeflerin birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketlendi.



Kosta Rika, İspanya, Haiti, Etiyopya, ABD; Hindistan, Kongo, Fransa, Almanya, Mozambik, Filistin, İsrail, Burkina Faso, Sri Lanka, Solomon Adaları, Bangladeş, Hollanda, Avusturya, İtalya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye’den toplam 27 belgesel film festival süresince izleyici ile buluşacak. SYFF2018 seçkisinde yer alan kısa ve uzun metrajlı belgeseller sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.



Festival açılış gecesinde davetlilere, yönetmen Justin DeShields’in 2017 yılı yapımı olan Adaptasyon: Bangladeş’te Deniz Yükselirken filminin gösterimi yapıldı. 12 dakikalık kısa metrajlı film, dünyanın en yoğun nüfusa sahip ülkesi olan Bangladeş’in aynı zamanda küresel iklim değişikliğinden payına düşen orantısız etkileri aktarılıyor. Kültürel antropolog Alizé Carrére yine de yaşananların umuttan yoksun bir gerçeklik olması gerekmediğini görmemize yardımcı oluyor. Carrére bize türümüzün hayatta kalması için zorunlu olan dirençlilik, esneklik ve inovasyon örnekleri gösteriyor.



Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2018, film gösterimleri ve yan etkinlikleri 22-25 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek.