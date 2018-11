Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ne Yoğun İlgi

facebook

Bu yılseçkisinde sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede tema ve yaklaşım yer aldı.Türkiye’nin dahil olduğu 21 ülkeden 27 kısa ve uzun metrajlıbu yıl, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan 17 Küresel Hedef ve bu hedeflerin birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedefler ile etiketlendi.Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ()’nin bu yılki yönetmen konukları Açık Pencere (The Open Window) filminin yönetmenlerinden Daniel Oxenhandler ve Will Sloan’dı. 23 Kasım Cuma günü Fransız Kültür Merkezi'nde filmin ardından izleyicilerle sohbet eden yönetmenler, filmin uluslararası olarak ilk kez Türkiye’de gösterildiğini kaydettiler.Sloan ve Oxenhandler, filmin yolculuğunun 5 yıl önce Hindistan’da çalışırken, 2016 yılında SYFF’de de gösterimi yapılan Yeni bir Paradigmanın Eşiğinde İşbirliği Kültürü (Collaboration on the Edge of a New Paradigm) filminin kısa bir videosunu izledikten sonra başladığını belirttiler. Bu filmin konusu çok ilgilerini çektiği için yönetmeni olan Alfred Birkegaard ile tanışan Oxenhandler ve Sloan birlikte internetin işbirliği kültürü üzerine etkisi ve gücü ile ilgili bir film yapmaya karar verdiklerini aktardılar. Hindistan gibi büyük nüfusa sahip ve birçok sorunla karşı karşıya olan bir ülkede hızla yayılan internetin bu sorunları çözme potansiyelini merak ederek, 2 yıl süren bir araştırmanın ardından eğitimci Prof. Sugata Mitra'nın Buluttaki Okul (School in the Cloud) projesiyle ilgili bu filmi yapmaya karar verdiklerini belirttiler. Açık Pencere'de internetin eğitim üzerindeki etkisini araştırırken aynı zamanda bu projede yer alan iki genç kızın; Jaya ve Deepa’nın hikayesi ile internetin merak ve ilgi alanlarını tetiklemesiyle kişisel ölçekteki etkilerini de aktarmak istediklerini belirttiler. Oxenhandler internetle ilgili tartışmalı konulara da değinerek tüm teknolojilerin birer araç olduğunu ve nasıl kullanıldığının önemli olduğunu belirtti. Hindistan gibi bir ülkenin internetin küresel ölçekteki eğitim sorunlarını etkisini incelemek açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini düşündüklerini belirten Sloan ve Oxenhandler filmin çekimine başladıklarında Hindistan’da internet erişimi olan kişi sayısının 200-250 milyon dolayında olduğunu, 4-5 yıl gibi bir sürede erişimin ikiye katlandığı ve hızla devam bir süreç olduğunu eklediler. Oxenhandler, internet kullanımının tüm dünyada hızla arttığı, olumlu ve olumsuz etkilerinin konuşulduğu bu dönemde belgeselde internetin doğru kullanıldığı takdirde sahip olduğu potansiyele ve sağladığı imkanların yalınlığına vurgu yapmak istediklerini belirtti.Ayrıca festival süresince farklı sektörlerden konuşmacılar, uzmanlık alanları ve sürdürülebilirlik uygulamaları ile ilgili sohbetler gerçekleştirdi.Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı Genel Koordinatörü Cansu Gedik İzmirlioğlu, sosyal girişimcilerin insanlara ve gezegene odaklı yarattıkları değerleri ve motivasyonlarını konu alan Değişim Tutkusu (A Passion for Change) ve Gerçek Değer (Real Value) filmlerinin ardından sosyal girişimcilikle ve sürdürülebilirliği merkezine alan iş modelleri ile ilgili deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı.Festivalin bir diğer konuşmacısı Orta Anadolu’dan Sedef Uncu Akı oldu. Akı, Kapalı Döngü (Closing the Loop) film gösteriminin ardından Orta Anadolu’nun döngüsel ekonomi konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Bu yıl 65. yılını kutlayan Orta Anadolu’nun bir misyonla harekete geçtiğini kaydetti. “Şu anda tükettiğimiz ve çevreye yarattığımız etki ayak izimiz olarak adlandırılıyorsa, bundan sonra çevre için yapacağımız değişimi de “el izimiz” olarak adlandıralım dedik” şeklinde açıklamada bulunan Akı,“show us your handprint” adı altında düzenledikleri etkinlik serisi hakkında bilgi aktardı. Yaptıkları çalışmalara yönelik izleyicilerden gelen sorulara yanıtlar verdi.Festivalin konuşmacılarından İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nden Münevver Bayhan da Kapalı Döngü filminin ikinci gösteriminin ardından döngüsel ekonomiyi desteklemek üzere hayata geçirilen Türkiye Materials Marketplace projesi hakkında konuştu ve izleyicilerin sorularını cevapladı.Film seçkisinde yer alan Büyükbabamın Bahçesi(Le Potager de mon Grand-Pere) filminin gösteriminin ardından lokantası Neolokal’de Anadolu mutfağını kimliklendirme çalışmaları yapan şef Maksut Aşkar festival izleyicileri ile buluştu. Aşkar çocukluğundaki tatların peşinde olduğunu ve bu tatları günümüze uyarlarken çiftçiler tarafından yerel tohumlar ile eskiden olduğu gibi üretilen yerel ürünlerin önemine değindi. Neolokal'de kullandıkları yeşillik ve sebzeleri temin ettikleri üreticilerden olan ve salonda bulunan Beyhan Uzunçarşılı (Urban Garden) ile birlikte gıdaya yaklaşımlarını ve birlikte yaptıkları çalışmaları aktardılar.Düşler Akademisi gönüllü eğitmeni Taylan Aktuğ ile Ritim Atölyesi ve İranlı müzisyen Arman Rashidi ile santur dinletisinin yer aldığı SYFF2018, 25 Kasım’da Fransız Kültür Merkezi’nde İstanbul Lindy Hoppers dansçılarının performansı ile sona erdi.Festivali şehrinde gerçekleştirmek isteyen sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, gerekli koşullarını sağlayarak 15 Ocak-15 Haziran 2019 tarihleri arasında SYFF2018 seçkisiyle Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’ni organize edebilecekler. Aralık ayında açılacak başvurular ve tüm detaylar için festivalin websayfası ve sosyal medya hesapları takip edilebilir.