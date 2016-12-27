Suriyeli anne oğlunun emanetine gözü gibi bakıyor

GAZİANTEP (AA) - HALİL FİDAN - Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin baskısından kaçarak ailesi ve yakınlarıyla Cerablus'a sığınan Suriyeli Gazzuni Huveyş (52), DEAŞ'ın döşediği mayına basarak yaşamını yitiren oğlu Hüseyin'in çok sevdiği ineğine gözü gibi bakıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesi, yerlerinden edilen binlerce kişiye kucak açıyor.

"Özgür kent"in ağırladığı mazlumlardan biri olan ve Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Şuyuh bölgesinden kaçmak zorunda kalan Suriyeli Gazzuni Huveyş, eşi, çocukları, torunları ve yakınlarıyla inşaat halindeki üç katlı bir binaya yerleşti.

Sıvası yapılmamış, kapı ve pencereleri olmayan evde hayata tutunmaya çalışan savaş mağduru anne, PYD'nin baskısından kaçtıkları sırada, koyunlarıyla DEAŞ'in döşediği mayına basarak 13 yaşında hayatını kaybeden oğlu Hüseyin'in ineğini aynı yerde besliyor.

- Mutlu hayatları kabusa dönüştü

Anne Gazzuni Huveyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaştan önce mutlu bir hayatları olduğunu, ancak daha sonra yaşantılarının kabusa döndüğünü belirtti.

PYD'nin baskıları nedeniyle önce Münbiç'e göç edip buradan ev aldıklarını ifade eden Huveyş, terör örgütünün orayı da ele geçirmesinin ardından kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Huveyş, 10 çocuğunun dünyaya geldiğini ve en küçük oğlu Hüseyin'in mayına basarak öldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Şuyuh'ta önceden güzel bir yaşantımız vardı, mutluyduk toprağımız, hayvanlarımız, iki katlı evimiz vardı. Uzun süredir ise DEAŞ ile PYD arasında kaldık, birisi bizi yerimizden ederken, diğeri çocuklarımızı elimizden almaya çalıştı. Biz kaçtıkça peşimizden geldiler, önce PYD'nin yüzünden Münbiç'e göç ettik, oradan ev kaldık. Çok geçmeden onlar burayı da ele geçirince çıkmak zorunda kaldık. Bir süredir buradayız, binada bizden başka 6 aile var, soğuk hava nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Burada biz 8 kişiyiz, eşim, kızlarım ve dul olan kızımın çocukları var. Büyük oğullarım önceden gitmişti biri Türkiye'de diğeri ise Katar'da, 5 yıldır onları görmüyorum. Küçük oğlum Hüseyin ise bize ve hayvanlara bakmak için gitmedi. Evimizin göz bebeğiydi, 4 ay önce Cerablus'a gelirken, koyunlarla mayına basarak öldü. Önceden de DEAŞ onu canlı bomba yapmak istemiş, güçlükle kurtarmıştık. Şimdi onun çok sevdiği ve yanında ayırmadığı ineğini besliyorum. İhtiyacımız olmasına rağmen satmaya kıyamadım, soğuk hava nedeniyle evin bir köşesinde ona bakıyorum."

Gazzuni Huveyş, kızının çocuklarına da kol kanat germeye çalıştıklarına dile getirerek, "Kızım eşinden ayrıldıktan sonra, küçük çocuklar da bizde kaldı. Şimdi çocuklar dedelerine 'Baba' diyorlar. Kızım yakında evlenecek inşallah, o gidince çocuklara biz bakmaya devam edeceğiz. Havalar soğuyunca inşatta zorlanmaya başladık. Hayırseverlerin desteğiyle geçinmeye çalışıyoruz." diye konuştu.



















