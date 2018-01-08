Suriyeli boyacı çocuğun hayali gerçek oldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da spor merkezine baktığı sırada çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu boyacı çocuğun hayali gerçek oldu.

Ülkesindeki iç savaştan ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adıyaman'da ayakkabı boyacılığı yapan 12 yaşındaki Muhammed Halit'in, iki gün önce Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren spor merkezi önünde terlikleriyle spor aletlerine baktığı sırada fotoğrafı çekildi.

Sosyal medyada beğeni alan fotoğraftaki çocuğa ulaşan firma yetkilileri, spor merkezine kaydettirdi. Haftanın belirli günlerinde spor salonundan ücretsiz faydalanabilmesine olanak sağlanan Halit, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Suriyeli Halit, gazetecilere açıklamasında, hayırseverlerin davranışının kendisini etkilediğini söyledi.

Adıyaman'da ailesini geçindirmek için boyacılık yaptığını dile getiren Halit, "Spor merkezi yetkilileri tarafından ömür boyu bu aletleri ücretsiz kullanabileceğim söylendi. Çok mutluyum. Hayalim zayıflamaktı, artık spor yaparak zayıflayacağımı düşünüyorum." dedi.

Spor merkezi işletmecilerinden Engin Doğan ise Suriyeli çocuğun fotoğrafını çeken kişinin, spor merkezine kayıtlı üyelerden biri olduğunu söyledi.

Suriyeli Halit'in fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığını dile getiren Doğan, şöyle konuştu:

"Soğuk bir havada terlikleriyle spor merkezinin camından içeriye baktığı sırada çekilen fotoğrafına çok duygulandık. Biz de kendi sosyal medya hesabımızdan kendisine yardımcı olacağımızı dile getirdik. Kısa sürede kendisine ulaştık. Halit artık ömür boyu merkezimizde spor yapabilecek. Biz her zaman Suriyeli kardeşimizin yanındayız."