Suriyeli doktor Türkiye'de sığınmacılara hizmet ediyor

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Çok sevdiği doktorluğa ülkesindeki iç savaşın çıktığı 2011'de başlayan Suriyeli Muhammet Afsan, Halep'ten İzmir'e yaşadığı zorlu sürece rağmen beyaz önlüğünü giymenin mutluluğunu yaşıyor.

Halep'in kenar mahallelerinde büyüyen Afsan'ın (31) en büyük hayali doktor olmaktı. Başarılı geçen eğitim sürecinin ardından ailesini de ikna ederek Ukrayna Vinnitsa Tıp Üniversitesine kayıt yaptırdı.

Afsan, 2011'de tıp fakültesinden mezun olup ülkesine döndüğünde Suriye'nin birçok bölgesinden çatışma haberleri geliyordu. Halepli Afsan, bu üzücü olayların geçeceği inancıyla aynı yıl özel bir hastanede doktor olarak çalışmaya başladı.

Afsan'ın buradaki görevi 2 yıl sürebildi çünkü Halep'te rejim güçlerinin saldırıları giderek artıyordu ve Suriye'de yaşamak artık çok zordu. Türkiye'ye sığınmaya karar veren Afsan, 2013'te ailesini geride bırakarak Gaziantep'e geldi.

Uzman doktor olmak isteyen Afsan, Türkçe kursuna da gitti ancak ekonomik sorunlar nedeniyle amacına ulaşamadı. Bir arkadaşı aracılığıyla Yeryüzü Doktorları ile tanışan Afsan, derneğin Diyarbakır ofisinde gönüllü oldu, kamplarda Irak'tan kaçan Yezidileri muayene etti.

Muhammet Afsan, meslek yaşamını derneğin İzmir'deki mobil kliniğinde kendisi gibi savaş mağduru sığınmacılar için çalışarak sürdürüyor.

Afsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeryüzü Doktorları bünyesinde Suriye'den gelerek kente yerleşen sığınmacılara hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye sayesinde mesleğini yapma imkanı bulduğunu anlatan Afsan, şunları dile getirdi:

"Mesleğimi yapabildiğim için çok mutluyum. Suriyeli kardeşlerimi muayene ediyoruz, sevk ihtiyacı olanların sevkini yapıyoruz, hamileleri takip ediyoruz. Burada sağlık hizmeti verirken ülkemden gelen insanlar için çok üzülüyorum. Çocuklar ayakkabısız terliksiz dolaşıyorlar, elbiseleri çok kötü onlar için çok üzülüyorum, kalbim parçalanıyor, yüreğim yanıyor. Allah'a şükür Türkiye kapısını açtı bizi aldı hem maddi hem manevi yardım ediyor."

Afsan, Avrupa ülkelerine gitmeyi hiç düşünmediğini, Türkiye'nin kendilerine gösterdiği yakınlığı başka bir yerde bulamayacağını belirterek, iki ülkenin kültür ve inançlarının da aynı olduğunu ifade etti.

- "Annemin ve babamın yüzlerini unuttum"

İzmir'de evlenme planı yaptığını anlatan Afsan, "Burada nişanlandım, evlenmeyi düşünüyorum ama annem ve babam burada yok. Ailemle iletişim kurmak gerçekten çok zor. Eşimin onların elini öpmesini istiyorum fakat onlar burada değiller, bu durum beni çok üzüyor. 4 yıldan fazladır annemi ve babamı görmüyorum ve çok üzülüyorum. Onların yüzlerini unuttum, telefonla konuşuyoruz ama yetersiz geliyor artık." dedi.

Afsan, ülkesindeki savaşın bitmesini çok istediğini, bunun gerçekleşmesi durumunda mesleğini Suriye'de sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.