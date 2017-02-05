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Suriyeli engelli çocuklar ilk kez hayvanat bahçesi gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi bünyesindeki 18 bedensel engelli Suriyeli çocuk, Gaziantep'teki Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezdi.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi Müdürü...

Suriyeli engelli çocuklar ilk kez hayvanat bahçesi gördü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi bünyesindeki 18 bedensel engelli Suriyeli çocuk, Gaziantep'teki Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini gezdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ensar Toplum Merkezi Müdürü Salih Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezdeki Suriyeli çocuklara yönelik eğitim seminerleri düzenlediklerini belirtti.

Suriyelilere danışmanlık hizmeti verdiklerini dile getiren Açıkgöz, "Bu danışmanlık sonucunda Suriyeli engelli çocuklara ulaştık.Engelli çocukları ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatmak için buraya bir gezi programı düzenledik. Buna benzer etkinlikler düzenleyeceğiz. Ayrıca Suriyeli çocukların psikolojik sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Bu etkinliğimizle buradaki çocukların savaş psikolojilerini üzerlerinden atmalarını hedefliyoruz. " dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de Suriyeli çocukları hayvanat bahçesinde gezdirdiklerini anlattı. Çocukların hayvanat bahçesini çok beğendiklerini ifade eden Özsöyler, "Özellikle kitaplarda gördükleri hayvanları burada canlı olarak gördüler. Kendilerine burasının anısına birer hediye verdik. Kendilerinin çok mutlu olduklarını gözlemledik. Burada bir nebze de olsa Suriye'deki acılarını unutturmaya çalışacağız. Bu tür etkinliklerin sürekliliğini de sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Engelli çocuklardan Sezali Ali de hayvanat bahçesine daha önce hiç gelmediğini belirterek, "Hayvanat bahçesini çok beğendim. Suriye'de bu tür hayvanları hiç görmedim. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ensar Toplum MerkeziGaziantep Hayvanat Bahçesi
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