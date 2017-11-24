Suriyeli öğretmenlerin buruk Öğretmenler Günü

KAYSERİ (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçan farklı branşlardan Suriyeli öğretmenler, mesleklerini sığındıkları Türkiye'de sürdürüyor.

Suriyeliler, geçici eğitim merkezlerinde gönüllü eğiticilik yapabildikleri için mutluluk duyarken, bir yandan da Öğretmenler Günü'nde ülkelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor.

Kayseri Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Savaş Tekin, AA muhabirine, burada 36 Suriyeli öğretmenin, yurttaşları olan çocukları eğitme imkanı bulduğunu söyledi.

Suriye'de Öğretmenler Günü'nün martın ikinci haftası kutlandığını öğrendiklerini anlatan Tekin, "Türkiye'de de 24 Kasım Öğretmenler Günü olunca ister istemez hüzünleniyorlar. Onlar da Suriye'de, kendi okullarında, kendi öğrencilerinin karşısında Öğretmenler Günü'nü geçirmeyi çok istiyor. Burada oldukları için gönülleri hüzünlü." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde olsaydık daha mutlu olurduk"

Suriyeli beden eğitimi öğretmeni Ahmet Helv (28) ise 2009'da üniversite mezuniyetinin ardından öğretmen olarak göreve başladığını dile getirdi.

Ülkesinde 5 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Kayseri'ye geldiğini anlatan Helv, bir yıl sonra geçici eğitim merkezinde göreve başladığını dile getirdi.

Helv, "Öğretmenler Günü olmasından dolayı mutluyum. Ama kendi ülkemizde olsaydık daha mutlu olurduk. Savaş biterse ülkeme gidip öğretmenlik yapmak istiyorum. İnşallah savaş bitince her şey normale döner ve bir dahaki Öğretmenler Günü'nü kendi ülkemizde yaşarız." dedi.

Suriyeli sınıf öğretmeni Hanan Bekdaş (35) ise 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Türkiye'de mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını ancak ülkesinde görev yapacağı günü heyecanla beklediğini ifade eden Bekdaş, "Suriye vatanım, tabii ki mesleğimi orada yapamamaktan dolayı çok üzgünüm. Orada biz de Öğretmenler Günü kutluyorduk. Öğrencilerimizle parti yapıyorduk. Öğrencilerimiz bizlere hediyeler verirdi. Buradaki öğretmen arkadaşlarla da Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız." diye konuştu.