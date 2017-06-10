Suriyeli yetimler iftarda buluştu

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 450 Suriyeli yetim çocuğu ve ailelerini iftarda buluşturdu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nce bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan yetim çocuklar, iftarın ardından oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte, minikler Kur'an-ı Kerim okudu. Katılımcılar bu sırada duygusal anlar yaşadı.

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, düzenlenen etkinliklerle bundan sonra da Suriyeli kimsesiz çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce çocuğun yetim ve öksüz kaldığını anlatan Öktem, bu çocuklarla özel olarak ilgilendiklerini ifade etti.

Öktem, "Suriye'de yaklaşık 800 bin yetim var. Bu yetimlerin yaklaşık 400 bini kayıtlı olanlar ve bunların yaklaşık olarak yüzde 10'u İHH gibi sivil toplum kuruluşlarının verdiği destekten faydalanıyor. Yetimleri yalnız bırakmayalım. Yetimler bizim yavrularımız onlarla beraber olmamız ve başlarını okşamamız gerekiyor. Biz sadece Kilis'in içerisinde yaklaşık bin 500 yetime sahip çıkıyoruz."