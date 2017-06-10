Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

Suriyeli yetimler iftarda buluştu

- İHH İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Kilis'te yaşayan 450 Suriyeli yetim çocuğu iftarda buluşturdu

Suriyeli yetimler iftarda buluştu

KİLİS (AA) - Kilis'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 450 Suriyeli yetim çocuğu ve ailelerini iftarda buluşturdu.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi'nce bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan yetim çocuklar, iftarın ardından oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi.

Etkinlikte, minikler Kur'an-ı Kerim okudu. Katılımcılar bu sırada duygusal anlar yaşadı.

İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, düzenlenen etkinliklerle bundan sonra da Suriyeli kimsesiz çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Suriye'deki iç savaşta yüz binlerce çocuğun yetim ve öksüz kaldığını anlatan Öktem, bu çocuklarla özel olarak ilgilendiklerini ifade etti.

Öktem, "Suriye'de yaklaşık 800 bin yetim var. Bu yetimlerin yaklaşık 400 bini kayıtlı olanlar ve bunların yaklaşık olarak yüzde 10'u İHH gibi sivil toplum kuruluşlarının verdiği destekten faydalanıyor. Yetimleri yalnız bırakmayalım. Yetimler bizim yavrularımız onlarla beraber olmamız ve başlarını okşamamız gerekiyor. Biz sadece Kilis'in içerisinde yaklaşık bin 500 yetime sahip çıkıyoruz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Dünya Yetimler GünüİHHKilisYetim Iftarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5