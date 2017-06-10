Suriyeli yetimlerle aynı sofrada buluştular

ADIYAMAN (AA) - İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) Adıyaman Şubesi gönüllüleri, oruçlarını Suriyeli yetimlerin evlerinde açtı.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla, hazırladıkları yemekleri kent merkezinde önceden belirledikleri ailelerin evlerine götüren gönüllüler, yetim çocuklarla aynı sofrada buluştu.

İyilikder Adıyaman Şubesi gönüllüsü Mustafa Kirişçi, burada yaptığı açıklamada, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yetim çocukların kendilerine emanet olduğunu, onlara maddi manevi destek verilmesi gerektiğini ifade eden Kirişçi, bu düşüncelerle bu akşamki iftarı yetimlerin evlerinde yaptıklarını belirtti.

Aynı sofrada bir şeyler paylaşabilmenin önemine işaret eden Kirişçi, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.