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Süryani esnafın ramazan hassasiyeti

- Mardin’in Midyat ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Süryani esnafı Aydın Dilmeç, ramazan dolayısıyla dışarıdan görünmesin diye iş yerinin vitrinini branda ile kapattı - İşletmeci Dilmeç: - "Kendim düşündüm, herhangi birinden tepki almadım. Çevreye bakıyoruz tabii. Komşularımızı ve birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Rahatsız olmalarını istemiyorum"

Süryani esnafın ramazan hassasiyeti

MARDİN (AA) - Mardin’in Midyat ilçesinde kafe işletmecisi Süryani Aydın Dilmeç ramazan dolayısıyla iş yerinin vitrinini branda ile kapattı.

Işıklar Mahallesi Cizre yolundaki kafesinin vitrinini branda ile kapatan Dilmeç, AA muhabirine, kimseden tepki almadığını, Müslüman komşularının ekilenmemesi için her yıl ramazan ayında böyle bir uygulama yaptığını söyledi.

Dilmeç, eşi Azize Dilmeç ile 4 yıldır kafe işlettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Kendim düşündüm, herhangi birinden tepki almadım. Çevreye bakıyoruz tabii. Komşularımızı ve birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Rahatsız olmalarını istemiyorum. Bu gerekçe ile iş yerimin önünü branda ile kapattım. 30 yıldır komşuluk yapıyoruz. Burada yüzde doksan oruç tutuyor. Buraya gelen yabancı turist çok. Turistler ve oruç tutmayanlar rahat etsin, hem komşularım rahatsız olmasın. Çevredeki esnaftan çok olumlu tepkiler aldım. Teşekkür etmek için iş yerine geliyorlar. Bazı oruçlu komşularımız gelip burada oturuyor.”

Dilmeç, bölgede bir sıkıntının olmadığına işaret ederek, herkesin Midyat’ın güzelliklerini görmesini istedi.

- Esnafın takdirini topladı

Esnaf Süleyman Kılıç da uygulamayı takdirle kaşıladıklarını dile getirerek, "Aydın abimizin bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Esnaf Halil Çelik, "Her ramazanda iş yerlerinin önünü branda ile kapatıyorlar. Biz de memnun oluyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu güzel hareketlerinden dolayı kutluyoruz." diye konuştu.

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