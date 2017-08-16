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Suud ve Akhmedov'un yatları aynı koya demirledi

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'un 86 metre uzunluğundaki yatıyla Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un 115 metre uzunluğundaki 4 katlı yatı aynı koya demir attı

Suud ve Akhmedov'un yatları aynı koya demirledi

MUĞLA (AA) - Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ile Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'un yatları, Bodrum ilçesinde aynı koya demirledi.

Tatil için ailesi ve yakınlarıyla bir süredir Bodrum ilçesinde bulunan Suudi prens Suud, tatilini bisiklete binerek, doğa yürüyüşü yaparak ve Bodrum sokaklarında gezerek geçiriyor. Daha önceki yıllarda da Bodrum ilçesine gelen ve ilçeyi çok beğendiği öğrenilen Suud, Bodrum'daki tatilini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor.

Dün akşam saatlerinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki ünlü bir et lokantasında yemek yiyen Suudi prens, daha sonra Bodrum sokaklarında kısa bir gezinti yapıp bir kafede zaman geçirdi.

Suud'un yakınları ise bugün kaldıkları otelin açığında demirli ve üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli yatın etrafında jet ski turu yaptı. Aynı anda 4 kişinin ayrı ayrı jet ski'ye bindiği tur sırasında zaman zaman heyecanlı dakikalar da yaşandı. Bazı misafirlerin yoğun dalgalar nedeniyle jet ski'den düştüğü ve yeniden su motoruna çıkmaya çalıştıkları gözlendi.

Sabahın erken saatlerinde Suudi prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud ve korumalarıyla yattan ayrılan helikopter, akşam saatlerinde otelin pistine indi. İkinci turda iniş yapabilen helikopterden inen Suud ve korumaları otele ait "bagi" ismi verilen taşıma araçlarıyla kaldığı otele gitti.

- Akhmedov'un mega yatı da aynı koyda

Öte yandan 4 gün önce Bodrum'un Yalıkavak açıklarına demirleyen ve Rus iş adamı Farkhad Akhmedov'a ait olduğu belirtilen 115 metre uzunluğundaki 4 katlı "Luna" isimli mega yat da akşam saatlerinde Suud'un yatının bulunduğu koya geldi.

Akhmedov'un, İngiltere'deki Chelsea FC Spor Kulübü'nün sahibi Roman Arkadyeviç Abramoviç'ten satın aldığı belirtilen yatta, çok sayıda personel yer alıyor.

Büyüklüğüyle dikkati çeken mega yatta helikopter, kapalı yüzme havuzu, sürat botları ve lüks süitler de bulunuyor. Gün içerisinde yattaki sürat botlarının hareketliliği dikkati çekti. Yaklaşık yarım saat koyda kalan yata sürat botları sık sık giriş çıkış yaptı.

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