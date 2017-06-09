Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe otomotiv Çağdaş Kaya
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

Tanini Trio Grubu, Bodrum'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Hakan Toker'den oluşan Tanini Trio grubu, Bodrum'da konser verdi.Bodrum Belediyesince, ramazan etkinlikleri kapsamında, Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.Kanun,...

Tanini Trio Grubu, Bodrum'da konser verdi

MUĞLA (AA) - Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Hakan Toker'den oluşan Tanini Trio grubu, Bodrum'da konser verdi.

Bodrum Belediyesince, ramazan etkinlikleri kapsamında, Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kanun, ney ve piyano üçlemesiyle sanatseverlere müzik ziyafeti sunan grup, "Hatıra", "Hasret", "Meleklerin hüznü", "Geçmişe ağıt" gibi sevilen eserlerinden örnekler sundu.

Şarkı aralarında sanatseverlerle zaman zaman sohbet eden grup, ilgiyle dinlendi.

Söyledikleri şarkıların hikayelerinden de bahseden sanatçılar, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BodrumBodrum BelediyesiKonserMuğlaMüzik GrubuTanino Trio
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5