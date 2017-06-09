MUĞLA (AA) - Tahir Aydoğdu, Bilgin Canaz ve Hakan Toker'den oluşan Tanini Trio grubu, Bodrum'da konser verdi.
Bodrum Belediyesince, ramazan etkinlikleri kapsamında, Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kanun, ney ve piyano üçlemesiyle sanatseverlere müzik ziyafeti sunan grup, "Hatıra", "Hasret", "Meleklerin hüznü", "Geçmişe ağıt" gibi sevilen eserlerinden örnekler sundu.
Şarkı aralarında sanatseverlerle zaman zaman sohbet eden grup, ilgiyle dinlendi.
Söyledikleri şarkıların hikayelerinden de bahseden sanatçılar, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.