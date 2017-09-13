İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 2. Tanju Okan Pop Müzik Beste Yarışması'nın finali yapıldı.

Urla Hakan Çeken Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, yarışmanın gerçekleştirilmesine destek veren herkese teşekkür etti.

Tanju Okan'ın Türkiye'nin bir değeri olduğunu belirten Uyar, "Kendisi de bir Urla aşığıydı. Urla'da yaşadığı için bizim sokaklarımızda gezdiği için bizler çok şanslıyız. Büyük ustamızı bir kez daha minnetle anıyorum." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman ise böyle güzel bir organizasyona destek verdikleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Bundan sonra da elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yarışmaya katılan 45 eserden 10'u finale kaldı. Birinciliği "Hoşça Kal" isimli beste ile Selen Bağcı elde etti.