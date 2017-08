ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Doğu Roma İmparatorluğunun önemli merkezlerinden olan, Anadolu arkeolojisi açısından büyük önem arz eden Urartu dönemine ait Erzincan'daki tarihi Altıntepe Kalesi, turizme kazandırılacak.

Kentin Üzümlü ilçesinde bulunan, Anadolu arkeolojisi ve Erzincan kültür mirası açısından önemli bir yere sahip olan tarihi Altıntepe Kalesi ve çevresindeki kazı çalışmaları sürdürülüyor.

Urartu dönemine ait olan ve yapılan kazılarda özellikle milattan önce (M.Ö) 850-590 yıllarına ait yüzlerce tarihi eserin bulunduğu kale ve çevresindeki kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.

Volkan konisi şeklindeki bir ovadan yaklaşık 60 metre yükseklikte yer alan kale, kazı çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Altıntepe Kalesi'nin bulunduğu alandaki ilk kazı çalışmalarının 1959-1968 yılları arasında Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında yapıldığını anlattı.

Bu kazı çalışmalarının 9 yıl sürdüğünü aktaran Baştürk, söz konusu çalışmalarda Urartu dönemine ait olan ve M.Ö 850-590 yılları arasında yapıldığı anlaşılan kale kapısının yanı sıra kale içerisindeki saray ve tapınak ile çok sayıda önemli arkeolojik bulgular elde edildiğini söyledi.

Baştürk, kazılarda boğa başlı kazan, altın düğmeler, küpeler, mobilya aksamları ve seramiklerin de bulunduğu eserlerin Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilendiğini ifade ederek, kale ve kalıntılarındaki kazı çalışmalarına 35 yıl ara verildiğini aktardı.

- Kazılarda bulunan tarihi eserler korunuyor

Bu süreçte söz konusu alanın yasa dışı kazı yapanlarca tahrip edildiğini aktaran Baştürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde, 2003 yılında Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu tarafından başlatılan ve her yıl süren kazılarla ikinci kazı çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda da M.Ö 600-550 yıllarına ait Bizans döneminden bir kilise bulunmuştur. Şu an kısmen temel yapıları mevcuttur ve yerdeki seramikler bulunarak koruma altına alınmıştır. Ayrıca aynı kazılardan elde edilen pişmiş topraktan yapılan seramikler, pitoslar, bronz ok uçları, bilezikler ve altın kaplı iğne gibi bulgular da Erzincan Müzesinde muhafaza altına alındı."

Baştürk, bu alanda 2003'ten itibaren bu yıla kadar 800 bin lira ödenek ayrılarak periyodik olarak kazı çalışmasının sürdürüldüğünü anlatarak, bu yıl da kazılar için 75 bin lira ödenek ayrıldığını aktardı.

Kale ve çevresindeki kalıntıların Urartu dönemine ait sayılı alanlardan olduğunu vurgulayan Baştürk, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımız gerektiği taktirde kazı çalışmalarına devam edecektir ama genel hatlarıyla ortaya çıkarılmış olan bu kaledeki kültürel mirasın, artık burası ören yeri statüsü kazandırılarak tanıtılması ve ziyarete açılması planlanmaktadır. Hem ülkemizden hem de yurt dışından bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz. Bu kale gerçekten görülmesi gereken, özellikle Urartu dönemine ait sayılı örneklerden biridir."

- Altıntepe Kalesi

Urartular döneminde inşa edilen Altıntepe Kalesi, Erzincan il merkezinin 14 kilometre kuzeydoğusunda yer alan yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki bir tepede bulunuyor.



Doğu Roma İmparatorluğunun önemli bir merkezi konumunda olan kalenin de yer aldığı tepenin doğusunda üç nefli, zemini mozaik kaplı bir kilise yer alıyor.



Sur duvarları, kabul salonu, açık hava tapınağı, mezarları ve gelişmiş kanalizasyon şebekesiyle Doğu Anadolu'da tarihi yapılar arasında da örnek olan Altıntepe Kalesi'nde, Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce 4 yıldır kazılar yapılıyor.