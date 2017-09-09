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Tarihi Barutçu Hanı restore edildi

- Şanlıurfa'da, ülkede sadece 3 ilde bulunan çok katlı hanlardan birisi olan tarihi yapının, turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında restorasyonu tamamlandı

Tarihi Barutçu Hanı restore edildi

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'de sadece İstanbul, Bursa ve Şanlıurfa'da bulunan çok katlı hanlardan birisi olan tarihi Barutçu Hanı, turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında restore edildi.

Klasik Osmanlı mimarisiyle 17. yüzyılda tarihi İpekyolu üzerinde inşa edilen Barutçu Hanı, dönemin önemli ticaret merkezlerinden Şanlıurfa'da tüccarlar tarafından kullanıldı.

Demirciler Pazarı'nın kuzeyinde yer alan üç katlı yapı, o dönemde Yahudi bir aile tarafından işletilmesi nedeniyle halk arasında "Yahudi Hanı", bir dönem de "Delilan Hanı" olarak anıldı.

Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye gönderilen barut ve askeri malzemelerin burada tutulmasının ardından "Barutçu Hanı" ismi verilen dikdörtgen planlı yapı, avlu üzerine inşa edilen sıralı odalardan oluşuyor.

Alt katı kısmen, üst katı ise tamamen revaklarla çevrili, kesme taş ve ahşaplarla inşa edilen hanın giriş kısmında, ticarethane olarak kullanılan geniş dükkanlar bulunuyor. Üst katlarda ise daha dar yapılmış odalar yer alıyor.

Yaklaşık 56 yıldır küçük işletmelerin bulunduğu handa, bir süre önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Aslına uygun yapılan restorasyonla, tarihi hanın turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı açıklamada, handa kente özgü gelenekleri yaşatmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye'deki 3 katlı üç handan biri olan Barutçu Hanı'nın restorasyonunu tamamladık, Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çarşı esnafından Hasan Direkçi ise hanın ziyarete açılmasıyla bölgede hareketlilik yaşanmasını beklediklerini, emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Mehmet İnan da hanın tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne çok yakın olduğunu, ziyaretçilerin kolaylıkla buraya ulaşabileceğini kaydetti.

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Barutçu HanışanlıurfaŞanlıurfa Büyükşehir BelediyesiTarihTurizm
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