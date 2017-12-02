Tarihi Ceneviz Kalesi'nde restorasyon çalışması

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz’in en önemli tarihi eserlerinden olan Tarihi Ceneviz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.



Yaklaşık 4 yıl önce UNESCO dünya miras geçici listesine giren Ceneviz Kalesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaz aylarında başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceneviz Kalesi'nin, çalışmaların tamamlanmasıyla Akçakoca turizmine önemli bir katkı sunacağını söyledi.



Kalede yapılan çalışmanın bitmesinin ardından Akçakoca’daki turist potansiyelinin artacağına inandıklarını ifade eden Yemenici, şöyle konuştu:

"Kalenin şu anda tüm rekreasyon çalışmaları yapılmakta. Kalenin içi ve dışı orijinal şekilde yapılacaktır.Aynı zamanda peyzaj çalışmalarının ardından denize bakılan tarafa gezi parkuru da yapılacak. Parkurun içinde oturma alanları ve seyir terasları da olacak. Çalışmalar bittiğinde Ceneviz Kalesi'nin ayrı bir güzelliği ortaya çıkacak. Bu sayede de Akçakoca için önemli bir turizm yatırımını da yapmış olacağız."