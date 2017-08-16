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Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor

- Erzurum'daki Yakutiye Belediyesince hayata geçirilen ve kentin önemli tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılması hedeflenen "Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi" çalışmaları devam ediyor - Yakutiye Belediye Başkanı Korkut: - "Turiste sunacağımız çok kıymetli eserlerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkartıyoruz. Üç Kümbetler'de yapılan kamulaştırmalar ile 26 civarında tarihi ve sivil mimari eser ortaya çıktı"

Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'daki Yakutiye Belediyesince hayata geçirilen ve kentin önemli tarihi yapılarının gün yüzüne çıkarılması hedeflenen "Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi" çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Yakutiye ilçesi Sultan Melik Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek proje hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Korkut, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, Üç Kümbetler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, Erzurum için yeni bir süreç ve başlangıç olduğunu söyledi.

Projenin hızla devam ettiğini ifade eden Korkut, şöyle konuştu:

"Kış, kültür, dini turizmi birlikte düşünüp sağlık turizmiyle kaynaştırıp ekonomiyi bu yapı üzerine oturtmalıyız. Erzurum’un geleceği turizm ve alt sektörleri üzerinedir. Turiste sunacağımız çok kıymetli eserlerimiz var. Bunları gün yüzüne çıkartıyoruz. Üç Kümbetler'de yapılan kamulaştırmalar ile 26 civarında tarihi ve sivil mimari eser ortaya çıktı. Erzurum konakları geleceğin Erzurum'unda ciddi kazanç sağlayan işletmeler olacaktır."

Projenin kentin dünyaya açılacağı yeni bir pencere olacağını dile getiren Korkut, projeyle Kent Müzesi, Kongre Merkezi, fuar alanı ve butik oteller de yapılacağını kaydetti.

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ErzurumÜç KümbetlerYakutiye Belediyesi
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