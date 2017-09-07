Tarihi konak restore edilmeyi bekliyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'a bağlı Lök köyünde bulunan 2 asırlık tarihi konağın tavan süslemeleri, sanat tarihçilerinin ilgisini çekiyor.

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Demet Taşkan ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Erdal, tarihi konak ve hamam üzerinde araştırma çalışmalarına başladı.

Yrd. Doç. Dr. Taşkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lök köyündeki konağın ve yanına yapılan hamamın tarihi geçmişinin 2 asrın üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Tarihi konağın tavan işlemelerinin Yozgat'ta ender görüldüğünü vurgulayan Taşkan, "Konaktaki ahşap süslemelerde kalem işi boyamalar Batılılaşma dönemini gösteriyor. Burada hem ahşap oyma tekniği hem de kalem işi bezeme tekniği kullanılmış. Bu süsleme, Başçavuş Camisi'nin tavanıyla da çok benzeşiyor. Boyamaların da kök boyasıyla yapıldığını tahmin ediyoruz." dedi.

Konağın bir bölümünün yıkıldığını, kalan kısmın ise sahipleri tarafından korunmaya çalışıldığını aktaran Demet Taşkan, şunları kaydetti:

"Sanat tarihi ve kültür açısından çok önemli olan bu yapının bir an önce restore edilip daha iyi korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini düşünüyoruz. Burası aslında birbiriyle bütün halinde sıralı bir yapı iken zamanla bazı kısımları yıkılmış. Yine konağa çok yakın mesafede ve aynı aileye ait, yapıldığı dönemde yazlık oda olarak kullanılan yapının da tavan süslemesi çok güzel. Burasının da çok iyi korunması gerekir. Bu nadide eserlerin tescillenip koruma altına alınması ve turizme kazandırılması gerekir."

Taşkan, konak ile birlikte köyde tarihi hamam da bulunduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Hamamları genelde sıcak su çıkan yerlerde ve büyük yerleşim yerlerinde görüyoruz. Bu köyde ise kişisel amaçlı kendileri için yapılmış mimari özellikleri bulunan bir hamam görüyoruz. Hamamın küçük bir sıcaklık ve bir de ılıklık bölümü ayakta kalmış, diğer kısımları ise yıkılmış. Bu hamamın da koruma altına alınması gerekir. Konak ve hamamın tarihi yönüyle de araştırılması, hem köy hem de Yozgat için önemli bir kazanım olacaktır."

Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Erdal ise binadaki yüklükler ve gömme dolapların kullanış şekilleri, mumluk ve süslemelerinin tarihi yansıttığını belirterek, "Bunlar önemli tarihi unsurlardır. Bunlar kültürel yaşamın izlerini göstermektedir. Bu ve bunun gibi önemli yapıların öncelikle tespit edilmesi, korunması ve yaşatılması gerekir." ifadelerini kullandı.