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Tarihi manastır turizme kazandırılacak

Gümüşhane'de 65 metre yüksekliğindeki kayanın oyulmasıyla yapılan tarihi Çakırkaya Manastırı turizme kazandırılacak.

Tarihi manastır turizme kazandırılacak

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de 13-15'inci yüzyıllar arasında yapıldığı değerlendirilen Çakırkaya Manastırı turizme kazandırılacak.
Şiran ilçesinin 1295 rakımlı Çakırkaya köyü Kozağaç mevkisinde bulunan ve 65 metre yüksekliğindeki kayanın oyulmasıyla yapılan tarihi manastırda, kayalardan yontularak oluşturulmuş sekiz destek sütunu bulunuyor.
Yapıldığı tarihten günümüze kalan kilise, şapel ve birkaç küçük mekanın yer aldığı manastırda incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, manastırın restore edilerek turizme kazandırılması için çalışma başlatılacağını söyledi.
Memiş, Çakırkaya Manastırı'nı ilk defa incelediğini ve çok etkilendiğini dile getirerek, manastır içerisindeki kolonların kesilmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.
Çakırkaya'nın, Gümüşhane'nin Sümela Manastırı olabilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Memiş, "Çakırkaya Manastırı'nın yolunu parke yapacağız. Manastırın turizme kazandırılmasına yönelik çok ivedi şekilde proje hazırlatacağız ve burayı turizme kazandıracağız. Manastıra gece aydınlatması da yapabiliriz. Bu çok güzel olabilir. Burası Avanos gibi şık bir yer olacak. Burayı çok ufak dokunuşlarla turizme kazandıracağız." dedi.

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