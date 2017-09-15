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Tarihi mozaikler yeniden "hayat buluyor"

- Mozaik sanatının dünyadaki sayılı merkezlerinden Gaziantep'teki kurslarda onlarca genç, mozaik yapımının inceliklerini öğreniyor - Gaziantep Mozaik Merkezi Koordinatörü Sökücü: - "Bu sanatı, Gaziantep yoluyla dünyada tanıtmak istiyoruz" - Kursiyerlerden Türkçe öğretmeni Gök: - "Çingene Kızı mozaiğini yapmak istiyorum"

Tarihi mozaikler yeniden

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Mozaik sanatının dünyadaki sayılı merkezlerinden biri olan Gaziantep'te açılan mozaik kurslarına katılan onlarca genç, mozaik yapımının inceliklerini öğreniyor.

Kentte 4 ay önce açılan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gaziantep Mozaik Merkezi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Merkeze gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan 70 kursiyer, öğrendikleri mozaik sanatıyla hem günün stresini atıyorlar hem de meslek öğreniyorlar.

Merkezin koordinatörü Gülçin Sökücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi bir Antep evinde 4 ay önce mozaik merkezinin açıldığını belirtti.

Tarihi yapıda antik ve çağdaş dönemlere ait mozaik eğitimi verdiklerini belirten Sökücü, "Vatandaşlarımız, bu kurslardan ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Şu anda çoğunluğu gençlerden oluşan 70 öğrencimiz var. Kursiyerler, ne zaman canları sıkılsa bu atölyeye gelebiliyorlar. Tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılanıyor. Kişiye aynı zamanda meslek öğretiyoruz." dedi.

- Antik dönem mozaikleri ayrı yer tutuyor

Antik dönem mozaiklerinin Gaziantep için önemli olduğunu aktaran Sökücü, şunları kaydetti:

"Kentte bulunan Antik dönem mozaikleri, Gaziantep'i dünyada tanıtmak için çok önemli. Bizler de bu döneme ait mozaikleri zengin doğal taşlarımız ile öğretiyoruz. Kursiyerler, özelikle Çingene Kızı mozaiğini yapmak istiyorlar. Kursiyerler burada hem rehabilite oluyorlar hem de ufakta olsa kazanç elde ediyorlar. Mozaik sanatı, bir rehabilitasyon sanatıdır. Buraya gelenler, günün stresini bu merkezde unutuyor. Nasıl ki gastronomi deyince ilk akla Gaziantep geliyorsa, mozaik de deyince akla Gaziantep'in gelmesini istiyoruz. Bunlar birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu sanatı, Gaziantep yoluyla dünyada tanıtmak istiyoruz."

Antalya'dan Gaziantep'e mozaik sanatını öğrenmek için gelen Nedret Yıldırım Demir ise bu sanatı hobi amaçlı öğrendiğine işaret ederek, "Bu sanatı çok beğendim. Antalya'da daha çok çakıl taşlarından mozaikler yapıyordum ama burada doğal taşlardan yapıyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum, sosyalleşmek için çok güzel bir yer." diye konuştu.

Kentte özel bir hastanede doktorluk yapan Ebru Güzel ise mozaik sanatını çok araştırdığını ifade ederek, "Bu sanatı her zaman yapmak istiyordum, şimdiye kısmet oldu. Hafta sonları buraya geliyorum. Kolay bir sanat değil ama keyif alıyorsun. Zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum.Geçmiş dönemlere ait mozaikleri referans alarak tekrar yapmak çok güzel." dedi.

Türkçe öğretmenliği yapan Taner Gök de yaz tatilini değerlendirmek için bu sanata yöneldiğini aktararak, "Sabır gerektiren bir sanat. Burada taşları dizerek bir sanatı icra ediyoruz, aynı zamanda huzuru buluyoruz. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Şu anki çalışmamdan sonra Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene Kızı mozaiğini yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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