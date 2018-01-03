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Tarihi saray beyaza büründü

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, kar altındaki görüntüsüyle büyülüyor

Tarihi saray beyaza büründü

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte yılbaşından itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli tarihi yapıları arasında yer alan ve Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden olan İshak Paşa Sarayı ve çevresi de karla kaplandı.

Kar yağışı, ilçeye hakim bin 900 rakımlı tepede kurulu, kartal yuvası görünümü ve tarihi özelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken saray ile çevresinde doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşan tarihi sarayın da yer aldığı bölge, Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi, İslam mutasavvıfı Ahmed-i Hani'nin türbesi ve kent müzesi gibi birçok tarihi değere ev sahipliği yapıyor.

"Medeniyetler geçidi" olarak nitelendirilen bölge, özellikle kış aylarında fotoğraf tutkunlarının gözde yerleri arasında yer alıyor.

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