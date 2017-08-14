ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki kayalıkların zirvesinde bulunan tarihi "Şeytan Kalesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Kanyondaki kayalıkların zirvesinde, Urartular zamanında yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, tarihi ve konumuyla dikkati çekiyor. Zamanında savunma amacıyla yapılan, gizli bir giriş kapısı bulunan kale, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara da sunuyor.

İl merkezine 45, ilçe merkezine 15 kilometre uzakta yer alan, üç tarafı uçurum olan kalenin girişi, batısında bulunuyor.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine, bu yapının, bugüne kadar ulaşıp ayakta kalabilen nadir kalelerden olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına kalenin restorasyonu için taleplerini ilettiklerini belirten Alantar, "Daha önce buranın aydınlatılması yönünde çalışmalar yapıldı. 2018'de restorasyon çalışması uygulamaya alınacak. Ardahan Kalesi gibi burasını da turizme kazandırmış olacağız." dedi.

Kalenin bölge için önemli bir zenginlik olduğuna işaret eden Alantar, şunları kaydetti:

"Kale tarihte çeşitli isimler almış, bugün ise 'Şeytan Kalesi' olarak anılıyor. Daha fazla turistin bu alana çekilmesi için çeşitli çalışmalarımız var. Kısa süre sonra kalenin yakınlarındaki tepelerde seyir terası kurulacak. Kaleye gelemeyenler, patika yoldan ulaşamayanlar, hakim tepeden, seyir terasından kaleyi izleyebilecek. Seyir terasıyla, kanyon da rahatlıkla izlenebilecek."

"İlgi çekici bir tarihi eser, adeta büyülüyor"

İstanbul'dan bölgeye gelen Pakize Kara, "Büyüleyici bir kale, manzara hakikaten çok güzel. Kaleye ulaşmak çok zor, ulaşınca ise izlemeye değer zenginlikler var." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hasan Turan da işleri için Ardahan'a geldiklerini, çok methedilmesi nedeniyle Şeytan Kalesi'ni görmek istediklerini söyledi.

Ulaşımının zorluğuna rağmen kalenin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Turan, "Belli bir yere kadar araçla geldik, sonra yaklaşık 10 dakika yürüyüp kaleye vardık. Kale gerçekten çok güzel, yapısı ve bulunduğu konum harika. İlgi çekici bir tarihi eser, adeta büyülüyor. Herkese bu kaleyi görmelerini öneririm." ifadelerini kullandı.