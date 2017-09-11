Tarık Akan vefatının birinci yılında anılacak

İSTANBUL (AA) - Tiyatro ve sinema oyuncusu Tarık Akan, vefatının birinci yılında etkinliklerle anılacak.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hayatını kaybeden Akan için bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Etkinliklerden ilki Şişli Belediyesi iş birliğinde 14-15 Eylül'de Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi salonunda gerçekleştirilecek "Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim / Kataloglama Sorunları Sempozyumu" olacak.

Sempozyumda, Prof. Dr. Hasan Keseroğlu, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz'in açılış konuşmalarından sonra, uzmanlar çeşitli oturumlarda sorunları tartışacak.

Ayrıca, 16 Eylül'de mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak Akan için Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından hazırlanan "Tarık Akan Ülkemin Güzel Yüzü" kitabı da Akan'ın doğum günü olan 13 Ekim'de yayımlanacak.



