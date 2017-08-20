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Taşçı'nın yeni albümü "Git" müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türk Sanat Müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın "Git" adlı yeni solo albümü müzikseverlerle buluştu. Klasik eserlerin yanı sıra yeni çalışmaların da yorumlandığı albümde, 11 parça yer alıyor.Taşçı Yapım...

Taşçı'nın yeni albümü

İSTANBUL (AA) - Türk Sanat Müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın "Git" adlı yeni solo albümü müzikseverlerle buluştu.

Klasik eserlerin yanı sıra yeni çalışmaların da yorumlandığı albümde, 11 parça yer alıyor.

Taşçı Yapım tarafından hazırlanan albüm, iTunes ile digital platformların yanı sıra tüm müzik marketlerde yayına sunuldu.

"Andıkça" adlı son albümümü 2017 Ocak ayında izlenime sunan sanatçı, "Huzur", "Hatırla", "Aşktan Yana", "Yahya Kemal ve Nazım Hikmet", "Aşina" adlı toplam 7 albüm çıkardı.




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Anahtar Kelimeler:
Aylin Şengün TaşçıGit
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