Taşeron işçinin

İZMİR (AA) - Taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenlemeyle binlerce taşeron işçi gibi İzmirli Ömer Faruk Candaş da yeni yıla sevinçle girdi.

Yeni yılda kadroya geçme imkanına kavuşan taşeron işçiler, gerekli evrakı ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapıyor.

İzmir'de özel bir güvenlik firmasınca kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen 27 yaşındaki Ömer Faruk Candaş da yıllardır umutsuzca beklediği kadro heyecanıyla güne uyandı.

Kadroya geçecek olmanın verdiği güvenle iş yerine giden Candaş, kendisi gibi taşeron işçi olan mesai arkadaşlarıyla mutluluğunu paylaştı. Candaş ve mesai arkadaşları, gerekli evrakı ilgili birimlere sunarak başvurularını tamamladı.

- "Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Ömer Faruk Candaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada 5 yıl önce özel bir firma tarafından çalıştığı kamu kurumunda istihdam edildiğini ve kadro beklentisi olmadan işe başladığını söyledi.

Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili sürecin başlatılmasından sonra çok mutlu olduklarını dile getiren Candaş, kendisini artık güvende hissettiğini vurguladı. Candaş, "Kadro geldi, mutluyuz. Bizim için güzel oldu, arkadaşlarımız adına da çok sevindik. Bu düzenlemede emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Anne Emine Candaş da aile olarak durumdan büyük memnuniyet duyduklarını anlattı. Anne Candaş, "Şimdi artık kendinden daha emin. 'Ne oldu, ne olacak' gibi işle ilgili kaygıları yok oldu. Bundan sonra kendine daha iyi bakacak. Allah'ın izniyle artık evlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi sırada evlilik var." ifadelerini kullandı.