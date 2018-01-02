Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Salih Güven ekonomi inovasyon katar
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

Taşeron işçinin "en mutlu" günü

- Özel güvenlik görevlisi Ömer Faruk Candaş, yıllardır hayalini kurduğu kadroya geçmek için hazırladığı evrakı sevinç içinde çalıştığı kuruma sundu - "Kendini artık güvende hissettiğini" söyleyen Candaş'ın ailesi de oğulları için gelecek planları yapmaya başladı - Candaş'ın annesi Emine Candaş: - "Şimdi artık kendinden daha emin. Allah'ın izniyle evlendirmeyi düşünüyorum"

Taşeron işçinin

İZMİR (AA) - Taşeron işçilere kadro hakkı getiren yasal düzenlemeyle binlerce taşeron işçi gibi İzmirli Ömer Faruk Candaş da yeni yıla sevinçle girdi.

Yeni yılda kadroya geçme imkanına kavuşan taşeron işçiler, gerekli evrakı ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapıyor.

İzmir'de özel bir güvenlik firmasınca kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen 27 yaşındaki Ömer Faruk Candaş da yıllardır umutsuzca beklediği kadro heyecanıyla güne uyandı.

Kadroya geçecek olmanın verdiği güvenle iş yerine giden Candaş, kendisi gibi taşeron işçi olan mesai arkadaşlarıyla mutluluğunu paylaştı. Candaş ve mesai arkadaşları, gerekli evrakı ilgili birimlere sunarak başvurularını tamamladı.

- "Emeği geçenlere teşekkür ederiz"

Ömer Faruk Candaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada 5 yıl önce özel bir firma tarafından çalıştığı kamu kurumunda istihdam edildiğini ve kadro beklentisi olmadan işe başladığını söyledi.

Hükümet tarafından taşeron işçilerle ilgili sürecin başlatılmasından sonra çok mutlu olduklarını dile getiren Candaş, kendisini artık güvende hissettiğini vurguladı. Candaş, "Kadro geldi, mutluyuz. Bizim için güzel oldu, arkadaşlarımız adına da çok sevindik. Bu düzenlemede emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Anne Emine Candaş da aile olarak durumdan büyük memnuniyet duyduklarını anlattı. Anne Candaş, "Şimdi artık kendinden daha emin. 'Ne oldu, ne olacak' gibi işle ilgili kaygıları yok oldu. Bundan sonra kendine daha iyi bakacak. Allah'ın izniyle artık evlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi sırada evlilik var." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Güvenlik GörevlisiKadroTaşeron Işçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5