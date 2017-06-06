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Taşıma kumda güneşlendiler

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde, komşu il Aydın'dan kamyonlarla taşınan 2 bin ton kum, plaja serilerek turistlerin hizmetine sunuldu

Taşıma kumda güneşlendiler

MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde, 13 bin metrekarelik halk plajında yerli ve yabancı turistler, Aydın'ın Çine ilçesinden kamyonlarla taşınan kumda güneşlendi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla 100 kilometre uzaklıktaki Çine'den sarı kum getirtildi.

Özellikle 5 yıldızlı otellerin plajlarında tercih edilen sarı kum, 13 bin metrekarelik halk plajına da serildi. Plajlarda iyileştirme çalışmaları kapsamında 2 bin ton kum taşındı.

Denizle plajın birleştiği noktaya da doğal yuvarlak taş döküldü. 600 ton taşın bir bölümü, suyun içinde kalan 4 metrelik bölüme, kalanı da plajın 2 metre enindeki yürüyüş alanına yerleştirildi.

Taşınan kumla oluşturulan plaja, sıcak havayı da fırsat bilen turistler ilgi gösterdi. Bazı turistler su sporları yaptı. Paraşüt ve jet ski tercih eden turistler de deniz üstünde adrenalin yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, günün en yüksek hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece ölçüldüğünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AydınÇineDenizKumMarmarisMuğla
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