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Tataristan'da 13'üncü Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali

KAZAN (AA) - Tataristan'da 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali törenle başladı. Başkent Kazan'daki Piramit Kültür ve Eğlence Merkezi'ndeki tören, katılımcıların kırmızı halıdan geçiş seremonisiyle başladı.Tataristan...

Tataristan'da 13'üncü Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali

KAZAN (AA) - Tataristan'da 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali törenle başladı.

Başkent Kazan'daki Piramit Kültür ve Eğlence Merkezi'ndeki tören, katılımcıların kırmızı halıdan geçiş seremonisiyle başladı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, törende yaptığı konuşmada festivalin her geçen yıl daha fazla ilgili çektiğini belirtti.

Festivalde, Türkiye'yi kısa film dalında temsil edecek "Duvar"ın yönetmeni Mustafa Koray Polat, AA muhabirine, ilk kez Kazan'a geldiğini ve bu festivale katılmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Polat, "Duvar"ın Türkiye'de çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren bir Suriyeli kadının hikayesini anlattığını ifade etti.

Türkiye'yi ayrıca, Abdulgafur Şahin'in "Çünkü Aşk", Mustafa Kara'nın Macaristan-Türkiye ortak yapımı "Kalandar Soğuğu", Mehmet Başak'ın "Eski Güzel Günlerin Sonu" filmlerinin de temsil edecek.

"Medeniyetler diyaloğundan diyaloglar medeniyetine" sloganı ile düzenlenen festivalin bu yılki yarışma programına 27 ülkeden 60 film katılıyor. Festivalle toplumların İslam ve Müslümanlar hakkında doğru bilgilendirilmeleri ve objektif fikir sahibi olabilmeleri amaçlanıyor.

Festival 11 Eylül'de sona erecek.

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