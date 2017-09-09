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Tataristan'da "Balık Çorbası" Festivali

- Zöye Kale Yarımadası'nda düzenlenen festivalde, 9 takım, en iyi balık çorbasını hazırlamak için yarıştı

Tataristan'da

KAZAN (AA) - Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Zöye Kale Yarımadası'nda düzenlenen "Balık Çorbası-2017" festivali, binlerce yerli ve yabancı turisti bir araya getirdi.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde, 9 takım, en iyi balık çorbasını hazırlamak için yarıştı.

Temmuz 2017'de aralarında Türkiye'nin de olduğu UNESCO Dünya Kültürel Miras Komitesi'ndeki ülkelerin daimi temsilcilerinin olumlu oyuyla UNESCO'nun Kültürel Miras Listesi'ne eklenen Zöye Kale Yarımadası Müzesi Müdürü Artem Silkin, AA muhabirine, festival sayesinde hem turistlerin dikkatini çektiklerini hem de geleneksel Rus yemeğinin tarifinin gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

Balığın yarımadanın sembolü olduğunu belirten Silkin, balık çorbasının da halk arasında sık tüketildiğini dile getirdi.

Silkin, her geçen yıl daha da genişleyen festival kapsamında bu sene yaklaşık 5 bin turistin ağırlandığını kaydetti.

Bir yarışmacı da AA muhabirine "Karadeniz Uhası" adını verdikleri balık çorbasının tarifi ve püf noktasını anlattı.

Yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerine kadar süren festivalde birçok farklı etkinlik düzenlendi.

Festival, en lezzetli balık çorbasını yapan takıma, balık şeklindeki heykel kupanın verilmesiyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balık çorbasıFestivalTataristan
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