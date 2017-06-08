Tayfun'un akülü araç isteği gerçekleşti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bebekliğinde geçirdiği hastalık sonucu felç olan ve 16 yaşında okuma yazma öğrenmesiyle gündeme gelen Tayfun Taşıyıcı'nın akülü araç hayali gerçekleşti.

Gündoğan Mahallesi'nde babaannesiyle yaşayan Tayfun Taşıyıcı'nın okuma yazma hayalini gerçekleştirmesi ve akülü araç isteğinin medyada yer almasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, aileyle görüştü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Genel Sekreteri Tahsin Kocaman, dün haberi okuyunca Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Tayfun'a akülü araç hediye ettiklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Hanife Kırkuşu ise Tayfun'un en büyük hayalinin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Engelleri kaldıralım, yüzlerimizi güldürelim. Bizlere böyle destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tayfun da çok mutlu oldu. İlk gideceğimiz yer park olacak." dedi.

Babaanne Fatma Taşıyıcı ise torununun yüzündeki tebessümün oluşmasında katkısı bulunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Babaannesi ve beraberindekilerle sokağa çıkan Taşıyıcı, parka götürüldü.