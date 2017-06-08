Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Tayfun'un akülü araç isteği gerçekleşti

- Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bebekliğinde geçirdiği hastalık sonucu felç olan 16 yaşındaki Tayfun Taşıyıcı'ya akülü araç hediye edildi

Tayfun'un akülü araç isteği gerçekleşti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bebekliğinde geçirdiği hastalık sonucu felç olan ve 16 yaşında okuma yazma öğrenmesiyle gündeme gelen Tayfun Taşıyıcı'nın akülü araç hayali gerçekleşti.

Gündoğan Mahallesi'nde babaannesiyle yaşayan Tayfun Taşıyıcı'nın okuma yazma hayalini gerçekleştirmesi ve akülü araç isteğinin medyada yer almasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, aileyle görüştü.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Genel Sekreteri Tahsin Kocaman, dün haberi okuyunca Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla Tayfun'a akülü araç hediye ettiklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Hanife Kırkuşu ise Tayfun'un en büyük hayalinin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Engelleri kaldıralım, yüzlerimizi güldürelim. Bizlere böyle destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Tayfun da çok mutlu oldu. İlk gideceğimiz yer park olacak." dedi.

Babaanne Fatma Taşıyıcı ise torununun yüzündeki tebessümün oluşmasında katkısı bulunan herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Babaannesi ve beraberindekilerle sokağa çıkan Taşıyıcı, parka götürüldü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Akülü AraçEngelliHediyeTayfun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5