Tayland Başbakanı Prayut'tan sorulardan kaçmak için ilginç yöntem

ANKARA (AA) - Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, gazetecilerden sorularını kartondan maketine sormalarını istedi.

BBC'nin haberine göre, 2014'teki askeri darbenin lideri Başbakan Prayut, başkent Bangkok'ta parlamento binası dışında bekleyen gazetecilerin meraklı sorularını ilginç bir yönteme başvurarak savuşturdu.

Prayut, bir süre sohbet ettiği gazetecilere kartondan maketini göstererek, "Siyaset veya (güneydeki şiddet olayları) çatışma hakkında herhangi bir şey sormak istiyorsanız bu adama sorun." dedi ve mekandan el sallayarak ayrıldı.

Tayland Başbakanı, ekim ayında ülkenin 2018'in kasımında seçime gideceğini, seçim gününün ise haziranda açıklanacağını belirtmişti.

Tayland'da, anayasal düzen 22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbe sonrası askıya alınmış, iktidara el koyan cuntanın başındaki General Prayut Çan-oça, genel seçimlerin 2015 sonunda yapılacağı sözünü vermesine rağmen aradan geçen iki yılda demokrasiye geçiş tesis edilememişti.



