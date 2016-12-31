Tek dileği, onu soğuktan koruyacak bir kulübe

İSTANBUL (AA) - Görme engelli 3 çocuğu ve hasta eşinin geçimini gün boyunca sokakta çiçek satarak sağlayan 70 yaşındaki Gülten Elgün'ün tek dileği, onu soğuktan ve yağıştan koruyacak küçük bir kulübeye sahip olmak.

Çatalca'daki evinden sabah saat 08.00'de çıkan ve otobüse ulaşmak için yaklaşık 45 dakika yürümek zorunda olan yaşlı kadın, gülden karanfile, kokinadan sümbüle kadar çeşit çeşit çiçeğin bulunduğu tezgahını her gün Beylikdüzü metrobüs istasyonunun önünde açıyor.

Gece yarısına kadar çiçek satmaya devam eden Elgün, "Bazen evime giden yokuşu çıkarken ya da işe giderken bir komşumuz görüyor ve bana yardım ediyor ama her zaman bu mümkün olmuyor. Tezgahımın başına geçtiğimde yağmur, kar ve soğuk olabiliyor. Çok üşüyorum ama bu işi yapmaya mecburum. Bu yaşta başka ne iş yapabilirim ki? Ben çalışmazsam hepimiz açız" diyor.

Eşindeki şeker, tansiyon, böbrek, diz sorunları ve beyin damarlarının tıkalı olması gibi rahatsızlıkların, kendisini tek başına sokakta çiçek satmaya mecbur bıraktığını anlatan Elgün, verdiği geçim mücadelesinde diğer çocuklarından da destek göremiyor.

Elgün'ün 10 çocuğundan 3'ü görme engelli. 3 kızının kendisiyle, diğer çocuklarının da ayrı yerlerde yaşadığını aktaran Elgün, "Görme engelli çocuklarım sokakta müzik yapıyor fakat zabıta memurları bana olduğu gibi onlara da izin vermiyor. Onlar bu işi yapmazsa nasıl ekmek kazanacaklar bilmiyorum." diyor.

- “Çocuklarıma ve eşime bakmaya mecburum”

Kendisi olmasa ailesinin geçinemeyeceğine işaret eden Elgün, çaresizliğini şu sözlerle dile getiriyor:

"Gördüğünüz bu evde 5 kişi yaşamaya çalışıyoruz. Bu tek odada banyo, mutfak ve uyku ihtiyacımızı karşılamak zorundayız. Benimle birlikte yaşayan kızlarım da işsiz. Trafik kazası geçirdikten sonra bacağına boydan boya platin takılan kızım Dilek, uzun süre ayakta duramadığı için oturarak çalışmak zorunda ama fabrikalar bu şekilde kendisine iş vermiyor. Diğer kızım da engelliler öğretmeni fakat iş bulamıyor. Ben de çaresizce hepsine bakmak zorunda kalıyorum."

Elgün, alın teriyle çalıştığını, çalıp çırpmadığını, dilenmediğini, parasıyla çiçek alıp sattığını anlatarak, tek dileğinin kendisini soğuktan ve yağıştan koruyacak bir kulübe olduğunu ifade ediyor.

"Gerekirse seneden seneye vergisini de veririm bu kulübenin. Yeter ki bana yardım etsinler, zabıta memurları tezgahımı alıp gitmesinler, başka bir şey istemiyorum." diyen Elgün, belediye yetkililerinden yardım istiyor.

- "Hanımıma yardım edemediğim için çok üzülüyorum"

Gülten Elgün'ün rahatsızlıkları dolayısıyla çalışamayan eşi İsmail Elgün de doktorların kendisine 5 kilogramlık bir ağırlığı bile kaldırmaması gerektiğini söylediğini belirterek, duygularını, "Ben de eşim gibi 70 yaşındayım. Ayağa kalkıp yürümekte bile çok zorlanıyorum. Eşim tek başına hepimize bakıyor. Hanımıma yardım edemediğim için çok üzülüyorum" şeklinde dile getiriyor.