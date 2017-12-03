Tek parmağına iki kitap sığdırdı

ORDU (AA) - EYÜP ELEVÜLÜ - Ordu'da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç Yılmaz, tekerlekli sandalyeye bağlı gencin yaşadığı aşkı anlatan ikinci kitabını, kullanabildiği tek parmağıyla yazdı.

Altınordu ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Yılmaz, kas hastalığı sebebiyle lise 1. sınıfı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bunun üzerine eve kapanan ve her türlü etkinlikten uzak duran Yılmaz, ailesinin manevi desteğiyle yeniden sosyal ortama katılmaya başladı.

Hayalini kurduğu piyano kursuna katılan Yılmaz, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin 100. yıl marşını çalarak dikkatleri üzerinde topladı.

Kitap okuma alışkanlığı da edinen Yılmaz, yaşam öyküsünü yazmaya karar verdi. Hastalığı nedeniyle parmaklarını kullanmakta zorluk çeken Yılmaz, dizüstü bilgisayarında sadece iki parmağını kullanarak hayatını satırlara dökmeye başladı.

Yılmaz, hastalığının ilerlemesi nedeniyle kitabını sadece bir parmağını kullanarak tamamlayabildi.

"Azmin Zaferi" adını verdiği ilk kitabı ile çok sayıda imza günü ve fuar gibi etkinliklere katılan Yılmaz, kitabını yurt içi ve dışındaki okurlarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yılmaz, kitaptan elde ettiği gelirin bir kısmıyla kitap aldı, bir kısmıyla da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

İlk kitabına aldığı olumlu tepkilerin ardından "Gün Batımı" adlı ikinci kitabı için kolları sıvayan Yılmaz, tekerlekli sandalyeye bağımlı gencin yaşadığı aşkı konu edindi.

Tek parmağını kullanarak yazdığı kitabının baskısı için gün sayan Yılmaz, azmiyle herkese örnek oluyor.

Anadolu Ajansının, "Fenerbahçe aşkını iki parmağından çıkan notalarla anlatıyor" haberiyle gündeme gelen Erdinç Yılmaz, kitaplarının bir gün filmlere konu olmasının hayalini kuruyor.

- "Çok güzel bir kitap oldu"

Çevresiyle yazarak iletişim kuran Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okumayı ve yazmayı çok sevdiğini söyledi.

İlk kitabının çok sayıda kişi tarafından ilgiyle karşılandığını anlatan Yılmaz, kitap sayesinde farklı insanlarla buluşma şansı yakaladığını belirtti.

Yılmaz, kültürel etkinliklere daha fazla zaman ayırdığını dile getirerek, "Kitabım için farklı mekanlarda imza günleri düzenledik. Kitap fuarlarına katıldım. Çok sayıda insanla tanıştım. Güzel günler yaşadığım için mutluyum. İkinci kitabı yazmam için de tavsiyeler oldu." dedi.

Kendisini ikinci kitabını yazmak için teşvik edenlere teşekkürlerini ileten Yılmaz, "Bu kitabımda çok güzel bir aşk hikayesini yazdım. Tamamen kurgu üzerine oldu. Tekerlekli sandalyeye bağımlı birinin imkansız aşkını konu olarak belirledim. Bence çok güzel bir kitap oldu." diye konuştu.

- "Bizi de ayakta tutan onun enerjisi oluyor"

Anne Hacer Yılmaz da Erdinç'in engelli olmasına rağmen azimli olduğuna işaret ederek, "10 parmağından biri tutuyor. Onunla da yaptığı marifetler kitap olarak sergileniyor." şeklinde konuştu.

Oğlunun kendilerine değer biçilemeyecek mutluluk verdiğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz kitap konusunda ticari yönüne hiçbir zaman bakmadık. Oğlumuzun mutluluğuna baktık. Bu kitabı yazdıktan sonra oğlumun çevresi daha farklılaştı. Oğlum bize bambaşka günler yaşattı. Ona gösterilen ilgiden dolayı da herkese teşekkür ediyoruz."

Erdinç'in enerji dolu olduğunu ve bunu kendilerine yansıttığını dile getiren Yılmaz, kendilerini ayakta tutanın onun enerjisi olduğunu vurguladı.

- "Oğlumla gurur duyuyorum"

Baba Latif Yılmaz da oğlunun ilk yazdığı kitabın 3'üncü baskısının yapıldığını, kitaba ilginin çok iyi olduğunu söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin farklı yerlerinden ve yurt dışından yoğun şekilde kitaba talep oldu. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. İlk kitapta emeği geçen Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Baba Yılmaz, Erdinç'in daha iyilerini yapacağına inandığını sözlerine ekledi.