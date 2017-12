Tevfik Fikret doğumunun 150. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından, şair ve ressam Tevfik Fikret'e ait farklı bağışçılarda bulunan tablolar, el yazma eserler ve müsveddeler, ilk baskı şiir kitapları ile dönem fotoğrafları Aşiyan Müzesi'ne kazandırıldı.

Aşiyan Müzesi'nde gerçekleştirilen, Tevfik Fikret'e ait eserlerin müzeye kazandırıldığı ve şairin doğumunun 150. yılında anıldığı programda, 1945'den bu yana bağışta bulunan isimlerin yer aldığı Bağışçı Panosu'nun da açılışı yapıldı.

Programda, Tevfik Fikret'in akrabası Selim Sübay'ın bağışladığı Fikret'e ait 3 adet yağlı boya tablo, Fikret'in akrabası Fikret Ütügen'in bağışladığı yazara ait seyyar yazı takımı, Aşiyan Müzesi koleksiyonu için satın alınan Tevfik Fikret'e ait yağlı boya tablo ile beş adet baskı ve el yazması eserler, gazeteci ve davetlilere tanıtıldı.

Ayrıca Tevfik Fikret döneminde Aşiyan'ın iç ve dış görüntülerinin olduğu ve restorasyon çalışmalarında faydalanılan, İBB Atatürk Kütüphanesi Koleksiyonu'ndan alınan 21 fotoğraf kartla, Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay tarafından, Tevfik Fikret ve Ailesini konu alan yağlı boya tablo çalışması da ziyaretçilere sunuldu.

Tanıtımdan sonra Tevfik Fikret'in akrabaları ve dostlarından olan bağışçılar Selim Sübay, Mustafa Fikret Ütügen, Bilge Berker, Nedret Kuran, Uğur Yeğin, Nigar Alemdar, Mutlu Erbay ve Ömer Kuran'a teşekkür plaketi takdim edildi.

- "Aile yadigarını bağışlamak, önemli bir davranıştır"

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok, müzenin açılışından bugüne kadar bağış yapan herkese teşekkür ederek, "Takdir edersiniz ki ellerinde bulunan aile yadigarlarını hiçbir maddi beklenti olmaksızın kamuyla paylaşılmasını sağlamak ve bu kültürel zenginliği tüm insanlara açmak, çok önemli bir davranıştır." dedi.

Tok, bağışta bulunan insanların bu davranışının örnek olması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Umuyorum ki burada sizlerin yapmış olduğu bu örnek davranış, diğer İstanbullular tarafından da müzelerimiz ve bundan sonra açılacak diğer müzelerimiz için bir başlangıç olur. Bu vesileyle Tevfik Fikret'in akrabası olan Selim Sübay ve Fikret Ötüken'e, yazarın ailesini konu edinen yağlı boya tablo çalışması nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Doç Dr. Mutlu Erbay'a ve koleksiyonu zenginleştirmeye katkı sağlayan Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

- "Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi çok yakında açılacak"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder de en son gerçekleşen restorasyon çalışmasında, birçok yeni bölümün ortaya çıkarılıp müzeye dahil edildiğini belirterek, "Birçok edebiyatçımıza, aydınımıza, sanatçımıza ve yazarımıza nasip olmayan, kendi evinin müze olarak hayata kazandırılması, Tevfik Fikret'e nasip olmuştur. Yazarın kendi evi bugün, içinde bulunmuş olduğumuz şekliyle bize intikal etmiş durumdadır." diye konuştu.

Minder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müdürlüğümüze yeni bağlanan Heybeliada'daki Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi de yakın bir dönemde bina restorasyonu tamamlandıktan sonra bir edebiyatçımızın evi ve müze olarak halkımızın hizmetine açılacak. Biz, içerisindeki objelerin, tabloların, tekstil ve ahşap ürünlerin restorasyonlarını tamamladık. Bina restorasyonu da İBB tarafından tamamlandıktan sonra en kısa zamanda halkımızla buluşturmuş olacağız."

Tok ve Minder tarafından teşekkür plaketi takdim edilen Aşiyan Müzesi Yöneticisi Ata Yersu da Aşiyan Müzesi'nin bu sene yaklaşık 40 bin ziyaretçiye ulaştığını aktararak, "Bugün Tevfik Fikret adına çok özel bir gün. Çünkü 24 Aralık 1867'de dünyaya geliyor, 2 gün sonra 150'nci senesi bitiyor. Biz de 1940'dan sonra bugüne kadar bağış yapanları anmak istedik. Müzeler, bağışçılarıyla yaşıyorlar, onlar olmasaydı müzemiz de olmayacaktı." dedi.

Aşiyan Müzesi'nde yemek odasının karşısında yer alan küçük odada, 1959'da yakınları tarafından bağışlanan eşyalarının sergilendiği, 1856-1918 yılları arasında yaşayan Şair Nigâr'ın oğlu Salih Feridun'un torunu 68 yaşındaki Rıf'ati Şermin Nigâr Bilgin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, adını Tevfik Fikret'in koyduğunu söyledi.

Rıf'ati Şermin Nigâr Bilgin, dedesiyle Tevfik Fikret arasında çok güzel bir dostluk olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Müzeye bağışladığım Tevfik Fikret'e ait iki fotoğraf dedemin evindeydi, o rahmetli olduktan sonra bize intikal etti. Buraya her geldiğimde eski hatıralarım canlanıyor. Dedemin köşkü hemen aşağıda olan köşktü, çocukluğum orada geçti. Çocukken biz Ankara'da yaşıyorduk, her yaz mevsiminde İstanbul'a gelirdik. O zaman dedemin bahçesinde oynardık. Babaannem bizi Tevfik Fikret'in bahçesine de getirirdi. Şimdi hepsi rahmetli oldu, onların ruhuna her zaman Kur'an-ı Kerim okuyorum, dua ediyorum hepsi nurlar içinde yatsın."