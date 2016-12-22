Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

"The Net" 6 Ocak'ta vizyona girecek

- Senaryosunu Seung-tae Ki'nin yazdığı, Güney Kore yapımı filmde Ryu Seung-beom, Lee Won-geun, Kim Young-min, Ahn Ji-hye, Choi Gwi-hwa gibi oyuncular yer alıyor - Ayçiçek: -"Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki siyasi farklılıklar masum bir balıkçı üzerinden etkileyici bir dil ve üslupla anlatılıyor"

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Kim Ki-duk'un üstlendiği The Net (Ağ) filmi, 6 Ocak'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Beyoğlu Sineması'nda gerçekleşen basın gösterimi sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Film Arası Dergisi Editörü Gökşen Aydemir, yönetmenin filmde sinematografik olarak net ve duru bir tarzı seçtiğini söyledi.

Aydemir, Kim Ki-duk'un politik ve varoluşçu karakterleriyle tanındığının altını çizerek, "İlk kez gerçek anlamda reel politik sorunlara değinen bir film çekmiş. Coğrafyanın kader olduğu her toplumda uzlaşma ve devletin kızgın çarkları arasında ezilen insanı her yönüyle betimlemiş. Kuzey Koreli balıkçının ajan sanılmasıyla başlayan süreç, olmadığı anlaşıldığı halde devam ediyor."

- "Sade ama derin bir hikaye kurgusu var"

Film Arası Dergisi'nden Zehra Ayçiçek ise birçok filmin vazgeçilmez temasının intikam kavramı olduğunu ve bu filmde de başrolde yer aldığını dile getirdi.

Ayçiçek, yönetmenin filmde Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki siyasi farklılıkları masum bir balıkçı üzerinden etkileyici bir dil ve üslupla anlattığı değerlendirmesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ava çıktığı bir gün teknesinin motoru bozulunca Güney Kore'ye gitmek zorunda kalan balıkçı kendine isnat edilen suçla adeta bir ağın içine düşmüştür. Öyle bir ağ ki ülkesine dönünce de bir türlü yakasını bırakmaz. Sıradan bir insanın hayatının nasıl birdenbire dönüştüğünü, ülkelerin bitmeyen kavgalarının masum insanlar üzerinden öç alma yarışına kurban gittiğini, sade ama derin bir hikaye kurgusuyla izleriz. İki ülkenin de ideolojileri doğrultusunda nasıl bir yaşam sürdüklerini arka fonuna alan film, devletlerin insanı yok etme noktasında nasıl pervasız davrandığını da tüm boyutları ile gösteriyor"

Senaryosunu Seung-tae Ki'nin yazdığı, Güney Kore yapımı filmde Ryu Seung-beom, Lee Won-geun, Kim Young-min, Ahn Ji-hye, Choi Gwi-hwa gibi oyuncular yer alıyor.

Dram türündeki filmin konusu ise şöyle:

"Teknesinin motoru bozulan bir balıkçı, Güney Kore’ye sürüklenir. İşkence dolu uzun sorgulamalardan sonra Kuzey Kore’ye sınır dışı edilir. Ancak Güney Kore’yi terk etmeden önce ülkenin aynı anda hem ne kadar gelişmiş olduğunu hem de ne kadar karanlık bir yana sahip olduğunu görür. Ekonomik gelişmenin mutluluk getirmediği düşüncesiyle döndüğü ülkesinde, güneyde karşılaştığı şiddetin benzerini yine sorgulamalar esnasında yaşar. Güneyde gördükleri karşısında yaşadığı zihin bulanıklığı, kuzeyde bir hayal kırıklığına dönüşmeye başlar."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Choi Gwi-HwaKim Young-minLee Won-geunAGAhn Ji-hyeGökşen AydemirKim Ki-dukRyu Seung-beomSeung-tae KiThe NetVizyonZehra Ayçiçek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.