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Tiran'da Zümrüd-ü Anka Destanı müzikali sahnelendi

- Balkan turnesinin üçüncü ayağı olarak başkent Tiran’da sahnelenen müzikale sanatseverler yoğun ilgi gösterdi

Tiran'da Zümrüd-ü Anka Destanı müzikali sahnelendi

TİRAN (AA) - Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla Zümrüd-ü Anka Destanı müzikali sahnelendi.

Balkan turnesinin üçüncü ayağı olarak başkent Tiran’da sahnelenen müzikale, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın yanı sıra ülkedeki kurum ve kuruluş temsilcileri, davetliler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Zümrüd-ü Anka Destanı, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığına bağlı 45 kişilik bir koro, orkestra ve dans ekibiyle multimedya destekli gösteriden oluştu. Bu çerçevede Türk kültürünü yansıtan şarkı ve dans gösterileri sergilendi.

TRT yapımı olan müzikalin turnesi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Başbakanlık Tanıtma Fonu, Türkiye Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Medya AŞ ile Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla düzenleniyor.

Balkan turnesine Yunanistan’dan başlayan müzikal, 20 Kasım'da Makedonya’nın başkenti Üsküp’te sahnelenmişti.

Turne, 24 Kasım’da Bosna Hersek, 26 Kasım’da Hırvatistan, 29 Kasım’da Sırbistan, 1 Aralık’ta Romanya ve 13 Aralık’ta Bulgaristan’daki gösterimlerle sona erecek.

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ArnavutlukBosna HersekBulgaristanMakedonyaMüzikalTiranTRTTürkiyeYunanistanYunus Emre EnstitüsüZümrüd-ü Anka
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