Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Pegasus Hava Yolları
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Tırdan fırlayan tekerlek öğrencinin ölümüne yol açtı

- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde teneffüs nedeniyle okulun bahçesinde bulunan 13 yaşındaki öğrenci, bir tırın fırlayan tekerleğinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi

Tırdan fırlayan tekerlek öğrencinin ölümüne yol açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, okulun bahçesinde teneffüste bulunan 13 yaşındaki öğrenci, bir tırın fırlayan tekerleğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hayrettin Türkkan'ın kullandığı 10 AHB 77 plakalı tırın arka tekerleği Bandırma-Balıkesir karayolunun geçtiği Aksakal Mahallesi'nde bijon kesmesi sonucu fırladı.

Tekerlek, önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete, daha sonra 200 metre mesafedeki Aksakal Ortaokulunun duvarını aşarak, bu sırada teneffüste bulunan 8. sınıf öğrencisi Umut Akkaya’ya çarptı.

Ağır yaralanan öğrenci Akkaya, kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Hayrettin Türkkan olay sonrasında jandarmaya teslim oldu.

Öğrencinin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaKaza
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5