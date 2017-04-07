Tırdan fırlayan tekerlek öğrencinin ölümüne yol açtı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, okulun bahçesinde teneffüste bulunan 13 yaşındaki öğrenci, bir tırın fırlayan tekerleğinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hayrettin Türkkan'ın kullandığı 10 AHB 77 plakalı tırın arka tekerleği Bandırma-Balıkesir karayolunun geçtiği Aksakal Mahallesi'nde bijon kesmesi sonucu fırladı.
Tekerlek, önce yol kenarında park halindeki bir motosiklete, daha sonra 200 metre mesafedeki Aksakal Ortaokulunun duvarını aşarak, bu sırada teneffüste bulunan 8. sınıf öğrencisi Umut Akkaya’ya çarptı.
Ağır yaralanan öğrenci Akkaya, kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon şoförü Hayrettin Türkkan olay sonrasında jandarmaya teslim oldu.
Öğrencinin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.